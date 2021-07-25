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闖國會山莊後躲數月 德州男子約會App吹虛勇猛露餡

編譯組／綜合報導
證據顯示，塔克疑似用金屬鞭子襲擊執法人員。(FBI/FOX)
證據顯示，塔克疑似用金屬鞭子襲擊執法人員。(FBI/FOX)

休士頓紀事報報導，來自休士頓的塔克（Andrew Taake），因在一約會應用程式App上，吹噓「一開始就參加1月6日華府國會山莊暴動」而露餡，加上聯邦快遞送貨員指認下日前被捕。相關單位發現，他用「似乎是鞭子」的武器襲擊執法人員。

根據司法部新聞稿，塔克於23日，在德州南區首次出庭。其被控襲擊警察和衝入國會山莊等罪名。

根據法庭文件，塔克被捕的情況，與另一名暴徒類似，「一切都始於約會應用程式Bumble的對話。」

一位不願透露姓名的Bumble用戶，在該App上與塔克配對。據7月21日的刑事訴訟，透過該用戶與塔克的對話，塔克聲稱他在集會抗議總統選舉結果後，被警察噴胡椒水。

被噴灑約30分鐘後，「可以說，那天我是第一位被噴灑胡椒粉的人，一直站在那裡。」塔克上傳一張自拍，上面是他戴著灰色小帽和黑色護腿」。塔克和這位用戶並未碰面。

這場對話發生後三天，這名用戶將對話發送給執法人員，並附上塔克在1月6日的位置截圖，顯示在維吉尼亞州Alexandria，就在華府特區外。

相關單位審查塔克的飛行紀錄、安全錄像和社交媒體發布的照片和影片。根據訴狀，他們發現塔克的行為，「遠不止是跟該用戶所說，是一位參與者，平靜的站在那裡」。

一名聯邦官員表示，從圖像中顯示這名德州男子「使用似乎是金屬的鞭子和胡椒噴霧的東西，襲擊執法人員。」

根據華盛頓警方提供的隨身攝影機影片顯示，塔克從警方架設的路障另一側的暴動人群中出現。聯邦探員指出，他向執法人員噴灑胡椒水，有人看到他「用似乎是鞭子的武器襲擊警員。」

蒐集圖像後，聯邦調查局特工將圖片展示給一名「聯邦快遞」司機，該司機「幾分鐘前」在塔克的地址遞送一個包裹，司機確認照片中的男子為塔克。

法庭文件稱，聯邦探員和塔克面談後，近一步確認其身份。當局還表示，他們發現塔克的電話號碼與其於1月5日從休士頓購買飛往華府的機票之間存在聯繫。

他面臨的指控，還包括試圖阻撓執法工作，在國會會議期間製造紊亂等。

華府特區 休士頓 警察

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