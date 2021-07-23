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CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

編譯組／綜合報導
耳念珠菌（Getty Images）
耳念珠菌（Getty Images）

聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）通報，德州北部兩所醫院發現抗藥性極高的「耳念珠菌」，而且極易附著物體表面感染他人，醫院或養老機構的長者，如果健康原本就不好，一旦感染極可能死亡。

耳念珠菌（Candida Auris）最早是2009年在日本被發現，屬於真菌的一種。但是醫界試過許多藥物，都制不了它，抗藥性極強，連疾管中心的專家都說，耳念珠菌是第一種超級真菌。

2019年發生在紐約的案例，共有三人得病，治到最後，連最後防線藥物echinocandin都用了，耳念珠菌還是變異出抗藥性，導致無藥可醫。

驚人的是，抗藥性並不是人傳人造成的，而是在某位病患治療時，身上的耳念珠菌自行變異。變異後的耳念珠菌還可能人傳人，因此疾管中心認為威脅極大。

華府的一間長照中心曾經發生101人的群聚感染，3人身上的耳念珠菌最後變種成超級型態。達拉斯的22人群聚感染，最後也有2人的耳念珠菌變成超級抗藥。

這5起病例發生在今年1月至4月間，最後3人死亡，德州2人、華府1人。疾管中心專家Meghan Lyman表示，這兩起群聚感染仍在蔓延之中，但是新增人數不明。

 

 

德州 華府 紐約

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