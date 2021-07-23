全美首創 無證也能拿白卡 伊州最新福利開通

65歲及以上的無證移民，可以在伊利諾州申請醫療白卡。(美亞協會提供)

伊利諾州針對65歲及以上的無證移民提供的「白卡 」健保(medicaid)已經開通，美中亞裔健康協會健保項目經理梅淑晴表示，這項福利 不需要綠卡，也不用持合法居留身分，只要申請獲得審核通過，就可以享受白卡所有醫療照顧。

此外，她提醒，伊州 「公共衛生緊急狀態」預計到年底才會解除，仍未更新或收到白卡者，在這此期間白卡福利不會中斷或終止，大家不需太過擔心。

美亞協會22日舉行了針對伊州白卡以及紅藍卡現況的座談，負責協會健保項目的梅淑晴詳細介紹了現階段的醫療福利申請與作業進度與規定，也開放民眾提問。

她首先說明了伊州最新的白卡福利，梅淑晴表示，只要滿足四條件者，就可以申請這項不需要合法居留身分的醫療福利，資格包括「年齡在65歲及以上」、「取得綠卡不滿五年，或無證移民(包括持有臨時庇護者)」、「個人月收入在1073元及以下，夫妻收入低於1452及以下」、「個人資產低於2000元，或夫妻低於3000元」，梅淑晴補充，疫情期間有關個人資產的白卡條件暫時豁免。

梅淑晴說，根據州府公告，目前伊州均仍在「公共衛生緊急狀態」期，已經持有白卡者，不論是否完成續卡或有無收到新的白卡，福利都不會受到影響，除非「已經從伊州搬走」、「白卡持有本人要求停止白卡福利」、「持卡人去世」。

她表示，現階段所掌握的信息顯示，伊州「公共衛生緊急狀態」應會持續一陣子，預估到年底前，已持白卡者的福利不會中斷或受到影響。

由於州府體諒居民在疫情期間更需要醫療服務，還簡化了申請審核手續，以往需要兩到三個月才會收到白卡者，目前大概只需五周左右，就可收到白卡。

假使仍然想確認所持白卡是否有效，梅淑晴建議幾種方式，包括：撥打專線(855)828-4995，接通後先按1再按2，接著輸入白卡的九位卡號，這時自動系統會重複所輸入的卡號，如正確就按1確認，接著按2就可以知道該白卡是否在有效期，另一個方法是登錄網站：abe.illinois.gov，然後查詢「最近通知」(view notices)，就能知道有效期。

至於65歲及以上民眾的醫療紅藍卡(medicare)，梅淑晴說，疫情期的核卡規定沒有太大變化，除非是個人資產不到2000元或夫妻低於3000元的白卡持有者，才可能會有一些差異。

她說，一般紅藍卡的申請者，如個人月收入低於1448元、夫妻收入1959元或更低，個人資產不到7970元，或夫妻低於1萬1960元，B計畫月費有機會獲得減免；A計畫部分只要工作點數集滿40點，月費均免，不到40點者，則需依照規定計算月費。