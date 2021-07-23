保費降 補助高 歐記健保特別開放期 8月15日前可申購

美亞健康協會健保項目經理梅淑晴表示，未購買健保者，可在8月15日前的「特別開放期」選購，疫情期大部分申請者均可獲得更多政府補助。(美亞協會提供)

新冠疫情除了白卡部分發放條件暫時放寬外，歐記健保 也降低了保費 ，同時推出疫情「特別開放期」，美中亞裔健康協會梅淑晴說，即日起到8月15日為止，只要符合購買歐記健保條件，但卻錯過5月15日申購期限的民眾，都可到歐記健保公開市場選購健保計畫，已完成註冊但想要更換保險 計畫者，也可在上述期限內申請轉換。

梅淑晴說，至今已經有超過兩百萬美國人於「特別開放期」選購歐記健保計畫，她說，根據今年3月11日生效的美國救援計畫法案，其中包括降低2021年與2022年的歐記健保保費，同時也放寬了取得歐記健保補貼的資格，目前已經購買歐記健保的大多數保戶，都拿到了政府補貼，此外，政府撥出的救援經費，也促使健保保費下降。

她表示，透過聯邦救援法案，平均每個歐記健保的保戶可節省50元保費，而高達五分之四的民眾，可以在歐記健保公開市場找到月費10元或更便宜的保險計畫。

一些失業民眾雖然失去收入，但因擔心領取的額外失業補助過高，導致保險月費增加而不敢投保，梅淑晴說，事實上，從7月開始，如果「在2021年間任何時間領取過失業金」，都可以獲得更高的政府補貼保費，部分保險計畫月費甚至可能低到零元。

梅淑晴鼓勵目前仍然沒有健康保險民眾，踴躍申購歐記健保，至於如何才能享有政府提供保費補貼福利？她說，「美國公民或綠卡居民」、「不符合白卡、紅藍卡獲雇主保險資格」、「會在該會計年度申報所得稅」者，都能獲得補助。

許多民眾關切申購歐記健保且獲得政府補貼，會不會成為「公共負擔」而影響入籍，梅淑晴解釋，「公共負擔」所影響的範圍僅限於綠卡申請者，其他家庭成員福利不會包括在內，而最重要的是拜登總統已經終止了川普政府時代的「公共負擔」規定。

有關健保申請其他信息，可與美亞直接聯繫，電話(312)225-8659、(312)225-6806。