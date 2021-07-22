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司法部長宣布 打擊違法槍支販運 全美5城設立突擊組

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
司法部長加蘭德22日在芝加哥宣布成立打擊槍支非法販運的突擊小組。(美聯社)
司法部長加蘭德22日在芝加哥宣布成立打擊槍支非法販運的突擊小組。(美聯社)

就在芝加哥21日短短六小時發生三起大規模槍擊案，造成1死17傷後，司法部長加蘭德(Merrick Garland)22日抵達芝城，宣布在芝加哥等全美五個城市，成立「突擊小組」(strike force)，加強打擊違法販運槍支

司法部與聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(AFT)官員表示，打擊暴力犯罪是他們最重要的職責之一，除了芝加哥外，這個最新組織，也在紐約市、洛杉磯、舊金山以及華府同步推出。

司法部一名高級官員說，新的組織的工作目標是破壞整個販運網絡，從槍支的起源地、槍支穿過其他司法管轄區到最終被用來實施暴力犯罪的地點，都囊括在內，這名官員表示，「這不是短期的資源注入，而是一項長期的、協調的、跨司法管轄區的戰略，希望確保在必要時破壞惡化治安的槍支販運行為。」

至於芝加哥21日的三宗大規模槍擊案中，老城區(Old Town)槍案發生在深夜11時57分，一輛載有30名乘客的派對巴士，在克拉克街與拉謝爾街口的BP加油站前，遭另一輛灰色吉普車突襲槍，警方指出，槍手搭乘的該車輛兩周前遭竊。

警方說，目前不清楚受害者是在巴士內或車外中槍，不過，案件發生時，該巴士剛好停在加油站讓乘客下車上廁所或購買零食，槍擊案發生後，巴士的窗戶彈痕累累。

警方表示，共有年紀23歲到52歲不等的六男兩女受到槍傷，傷者均已送至醫院治療。

第2區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，很顯然該起槍擊案是「目標性攻擊」，他表示，槍手以及其所乘坐吉普車的駕駛，都知道他們的目標是坐在巴士內的某人。

同日稍早另兩宗大規模槍擊案，發生在芝加哥南區的北勞恩戴爾(North Lawndale)，造成14歲少年死亡，還有九人受傷，傷者中包括四名青少年。

槍擊 芝加哥 槍支

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