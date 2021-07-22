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返校用品銷售5年來最強勁 全美家庭將花325億

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
今秋大多數學校將讓學生重返校園上課，家長們採購返校用品的花費預料提高。(pexels)
今秋大多數學校將讓學生重返校園上課，家長們採購返校用品的花費預料提高。(pexels)

度過漫長的居家網課，大部分家長都迫不及待新學年將子女送回學校上課，正因去年許多孩子未到校而沒有購買返校用品，預估今年市場將大幅成長，一項德勤(Dloitte)年度調查指出，今秋全美返校銷售(Bak-to-school sales)將提高到325億，為五年來最強勁的一年，其中芝加哥區家長預計花費10億為孩子添購返校用品。

調查指出，網路購買返校用品的比率也將提高，芝加哥地區家庭受訪結果，將有42%的返校用品預算，會透過網路消費，比2019年的24%幾乎高出兩倍，德勤研究人員稱，主要往年家長習慣讓子女到實體商店選購他們喜歡的返校文具、服飾等商品，但受到疫情影響，紛紛轉往網路消費，而到今年這個習慣仍然持續。

家有就學子女的芝加哥家庭中，有47%表示今年會花更多錢購買返校用品，分析指出，去年幾乎都在居家使用電腦上網課，學生們需要筆記本、彩色筆、鉛筆的機率大減，而孩子們不用到校上學，服飾需求也隨之降低。

德勤的數據還顯示，自從疫情爆發以來，計畫購買電腦、電子產品的人數也明顯增加並持續到現在。

另一家公司KMPG所做的消費者返校購物計畫調查，發現學齡前兒童與大學生的返校用品購買支出增幅最大。該公司的報告顯示，39%的消費者都準備在開學季前，為孩子提高購買返校用品的預算，家長們也預料今年商品價格會調升。

此外，由於去年學生大多數均未到校，因此今年學校提供家長採購的用品清單，將比往年更長，許多家長紛紛提早採購腳步，就怕到時有些用品缺貨，所以乾脆「早買早安心」。

目標百貨(Target)高層亨寧頓(Christina Hennington)之前在公司會議中表示，該百貨正在籌畫迎接有史以來最大規模的返校季銷售市場。

芝加哥 疫情 預算

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