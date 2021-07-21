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滯留華府德州民主黨議員 第六人確診新冠

滯留華府德州民主黨議員 第六人確診新冠

編譯組／綜合報導 
超過50位民主黨籍德州州議員仍留在華府，繼續抵抗他們認定不公的限縮投票權法案。雖然他們全部都已完全注射疫苗，但其中已有六人確診新冠。（KHOU）
超過50位民主黨籍德州州議員仍留在華府，繼續抵抗他們認定不公的限縮投票權法案。雖然他們全部都已完全注射疫苗，但其中已有六人確診新冠。（KHOU）

超過50位民主黨德州州議員仍留在華府，繼續抵抗他們認定不公的限縮投票權法案。但少數同黨議員卻宣布已經回到首府奧斯汀，其中的一位科提茲（Philip Cortez）推文指出，公開溝通管道仍應建立，他們只是回來讓法案更為完善。 

不過，留在華府的議員似乎腹背受敵，既有共和黨人猛烈抨擊，還有六人陸續新冠確診。由於黨團實施對議員與幕僚的每日快篩，因此17日發現三名議員確診，18日再添兩人，20日又增加了第六人。所有議員都已經完成疫苗接種，目前無病徵或症狀輕微。 

其中一名確診的議員費瑟（Trey Martinez Fischer）告訴KHOU電視台，他已完成接種，而且在16日與17日快篩時還是陰性反應，但到了18日卻變成陽性，「我真的不知道怎麼感染到的」，不過還好症狀非常輕微。 

至於引發爭議的法案上，民主黨籍德州議員離開德州，集體前往華府，以使議會不夠開議的法定人數，藉此阻擋州長艾伯特等人的立法行動。而且，民主黨人誓言8月7日臨時會結束前，不會回到德州，不過少數議員顯然不守約定，已經回到德州。 

德州眾議員科提茲推文貼出正式聲明並表示，他尊重留在華府的同黨戰友，但是他必須遵守對選民的承諾，與對方建立公開、誠信的溝通管道，以落實全面且開放的投票權，而且「我們的工作小組，現在就在這裡，處理此事」。 

同黨議員伊諾荷薩（Gina Hinojosa）卻表明，科提茲根本沒有辦法代表人在華府的民主黨籍議員，而且不是為了黨團而談，「他在與共和黨人合流之前，根本沒有和任何民主黨人談過」。

德州 民主黨 華府

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