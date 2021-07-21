我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美副國務卿薛曼訪中 北京證實：將見謝鋒、王毅

世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣奧運

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲/攝影)
伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲/攝影)

在新冠疫苗全球緊缺，許多人想打都打不到的情形下，疫苗供給充裕的伊利諾州亞歷山大郡(Alexander County)，卻以15%的接種率，在全州墊底，當地居民拒打疫苗的原因，包括擔心副作用及長期健康後果，也有人深信政府藉接種將追蹤設備植入人體，此外，生活貧窮也影響了施打意願。

其他多個緊鄰全美疫情熱區密蘇里州的伊州南部與西南部郡縣，也面臨施打率偏低且遲遲無法提升的瓶頸，其中伊州疫苗接種率不到25%的郡縣，包括Fayette、Hamilton。Henderson、Pope、Pulaski，另外還有約24個郡縣的疫苗接種率低於33%。

伊州衛生廳指出，這些接種率低的地區，近來染疫人數明顯增加，亞歷山大與附近郡縣在6月25日前一周的感染病例只有11個，但到7月4日前一周激增四倍到40例，當地衛生局局長萊德(Nathan Ryder)說，亞郡與密州僅隔一條密西西比河，地理位置加上接種率低迷，是導致感染遽增的主因。

目前伊州西南部醫院已不得不把病患轉往附近的聖路易市、堪薩斯市醫院，其中Ozarks醫院患者爆滿程度，為去年冬天以來罕見，醫療人員指出，這些住院患者以感染delta變異病毒占多數。

究竟為何亞歷山大郡的居民施打疫苗意願如此之低？一名在當地雜貨店Olive Branch當店員的年輕女性表示，至今沒有讓她信服的接種疫苗理由，自認健康的她說，認識的一些人也感染了新冠病毒，但並不嚴重。

「疫苗出來的太快，儘管有研究證明疫苗安全有效，但擔心副作用及長期健康後果」，該女說，她生活在小村莊，與城市相比，感染風險相對很小，不覺得有需要接種。

萊德說，疫苗去年年底開始施打時，衛生局就接到近7000民眾預約施打，接著又舉辦了幾次較大型的接種活動，但到4月中旬，疫苗需求大幅減少，「好像水龍頭突然被關掉了一樣」。

住在全州接種率最低城鎮開羅(Cairo)的46歲居民蘇立文(Matt Sullivan)說，他拒絕施打疫苗，因為疫苗是政府將追蹤設備藉著疫苗植入人體的偽裝法，「我高中閱讀奧威爾(Orwell)小說時，就知道這件事情了」。

伊州衛生廳廳長伊吉克雖曾針對此說法提出澄清，但仍無法讓一些居民取信。

聯邦疾病防治中心CDC研究指出，貧窮、缺乏健康保險及電腦使用管道，也是導致施打疫苗率低的原因之一，而亞歷山大郡有四分之一的居民生活貧窮，此外，65歲以下居民，約有8%沒有健保，而當地家庭有電腦設備的比率，只有65%。

疫苗 伊州 聯邦疾病防治中心

上一則

單日確診遽增7成 芝市長警告：不排除恢復防疫

延伸閱讀

南非與輝瑞敲定協議 將代工生產新冠疫苗 助非洲防疫

南非與輝瑞敲定協議 將代工生產新冠疫苗 助非洲防疫
紐約公立醫護將強制打疫苗 否則須每周檢測

紐約公立醫護將強制打疫苗 否則須每周檢測
CDC主任：全美新確診 83%染Delta變種病毒

CDC主任：全美新確診 83%染Delta變種病毒
染疫增…加州17縣促室內戴口罩 洛縣住院已是6月兩倍

染疫增…加州17縣促室內戴口罩 洛縣住院已是6月兩倍
新冠疫苗接種 FDA若完全批准 可能變強制性

新冠疫苗接種 FDA若完全批准 可能變強制性
港首劑疫苗接種率42% 專家：防Delta 接種率須逾8成

港首劑疫苗接種率42% 專家：防Delta 接種率須逾8成

熱門新聞

亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

2021-07-16 12:59
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

2021-07-14 18:56
設有室內籃球場的皮朋豪宅，將開放給公眾預約住宿。(airbnb官網)

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

2021-07-14 13:04
X光掃描車體，偷渡客擠在狹窄的內層。(海關暨邊境保護局)

貨車怎樣夾帶偷渡客越界 邊防局X光掃給你看

2021-07-17 15:00
聲稱載萵苣的卡車，內裝擁擠偷渡客。(CBP)

萵苣貨車不夠冷 害德州119偷渡客露餡

2021-07-14 15:40
26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03

超人氣

更多 >
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關
糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦
「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危
吳亦凡慘了 中國連下2道封殺令 聲明公章造假被抓包

吳亦凡慘了 中國連下2道封殺令 聲明公章造假被抓包