單日確診遽增7成 芝市長警告：不排除恢復防疫

全面開放後的芝加哥，吸引爆滿民眾、遊客前往觀光旅遊，然而隨著疫情升溫，市長警告不排除恢復防疫。(特派員黃惠玲/攝影)

由於芝加哥 單日新冠肺炎確診人數短短一周內跳升七成，芝加哥市市長萊特福特警告，如疫情 繼續升溫，不排除恢復執行防疫措施；此外，隨著全美疫情再度出現病例增加，繼密蘇里州、阿肯色州列入旅遊風險區後，芝市衛生局宣布，23日起，佛羅里達、路易斯安納、內華達、美屬維京群島均列入旅遊警戒範圍。

萊特福特表示，全美國目前都有確診增加的現象，包括伊利諾州中部、南部以及芝加哥市。在旅遊警戒名單方面，芝城在6月份開始，就因全美疫情緩解而解除了旅遊限制，然而因為delta變異病毒傳染擴大，導致該市上周又重新恢復部分確診率激增的州別，凡從這些風險州進入芝加哥者，必須居家隔離10天，或持有病毒檢測陰性證明。

衛生局數據顯示，20日芝加哥單日平均新增確診為91例，比上周單日平均增加達70%，其中感染delta病毒的占了一半，數據指出，上個月單日平均確診才34例，市長說，假使繼續讓病毒在芝加哥流行，很可能會出現新的變異病株，導致現有疫苗 可能無法預防，屆時必須恢復執行過去一年間的各種防疫措施。

萊特福特說，芝加哥目前已經有三分之二的民眾施打疫苗，但西邊與南邊的一些社區，接種率卻僅有35%左右，她提到，住院的新冠患者中，超過九成未施打疫苗，染疫死亡的民眾之中，更高達95%沒有接種，「這是大家可以避免發生，也可以預防的情形」，她呼籲尤其住在郵遞區號60621、60633的民眾，應盡快施打疫苗。

至於是否後悔讓大型音樂會Lollapalooza登場，萊特福特表示，即使病例持續增加，她到今天還是會做出「恢復該場活動舉辦」的決定。

這場月底推出的盛會，預計吸引數十萬樂迷共襄盛舉，對過去一年因為疫情而收入大降的芝加哥酒店、餐廳及其他商業來說，是一大福音，另方面，由於芝加哥市府已經對此大型音樂會下了賭注，民眾反應指出，即使市長私下擔憂疫情，也很難公開對自己之前決定做出批評。

隨著芝加哥公立學校即將在8月30日開學，衛生局局長亞瓦迪提醒，12歲及以上符合疫苗施打的學生，必須盡快施打疫苗，才能在開學前獲得充分保護。