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非洲「猴痘」驚現美國 CDC籲勤洗手可防範

奧斯汀訊
德州民眾自非洲帶回「猴痘」，CDC籲少接觸動物並勤手。(CDC網頁)
德州民眾自非洲帶回「猴痘」，CDC籲少接觸動物並勤手。(CDC網頁)

達拉斯一位市民被確診罹患「猴痘」(monkeypox) ，這是德州歷史上第一宗猴痘病例，病人被隔離治療後情況穩定，他從非洲飛返達拉斯途中，因為乘客都戴著口罩，因此感染別人的可能性很低。

猴痘是由類似天花病毒(smallpox virus)的病原體引起的，但沒有天花那麼致命，它在西非洲與中非洲的叢林中傳播，靈長類動物(primates)和囓齒類動物(rodents)是會被感染致病的動物，有時候還會傳到人類身上，是一種相當危險的傳染病。衛生單位沒有公布這位病人的姓名、年齡和其他個人資訊。

達拉斯縣衛服局(Dallas County Department of Health and Human Services)主任飛利浦黃醫師(Dr. Philip Huang)指出，這位病人8日從非洲奈及利亞(Nigeria)的拉哥斯(Lagos)搭機，9日到達喬治亞州的亞特蘭大機場，然後轉機飛抵達拉斯的勒夫機場(Love Field) ，回到家幾天後出現不適而到醫院求診，檢驗之後醫院發現可能是感染猴痘病毒，衛福局把樣本送到聯邦疾病控制中心CDC複驗，CDC的檢驗報告16日(周五)確認是猴痘病例。CDC網站針對「猴痘」的防範方式包括少接觸生病或死動物，或是病人接觸過的物品，一旦觸摸後應勤加洗手，。

猴痘在美國極為罕見，病毒是經過飛沫(droplets)和體液(body fluids)傳染。目前因為新冠病毒的防疫措施，航班上的乘客都必須戴口罩，所以傳染給其他乘客的可能性變得很低。猴痘的症狀包括發燒、頭疼、發冷、肌肉痛、淋巴結腫痛、極度疲倦等，皮膚上會出疹子，通常是從臉部開始。

黃醫師指出，被感染的人在出現症狀之前並不會散播病毒，因此同航班的旅客還是可以繼續做例常的工作，但如果出現症狀要立即向衛生單位報告。2003年美國出現一次猴痘小流行，有47人被感染，追蹤的結果發現病毒是來自一批從迦納(Ghana)進口的小型哺乳類動物，商人將這些動物賣給民眾當寵物飼養。

CDC 美國 口罩

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