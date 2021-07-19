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前進東京奧運 華裔曾昳晗 美國韻律體操曙光

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
曾昳晗韻律體操演出情形。(美國奧運代表隊官網)
曾昳晗韻律體操演出情形。(美國奧運代表隊官網)

東京奧運即將在23日開賽，代表美國隊伍的選手也已陸續抵達日本，今年全美參加奧運的選手中，至少有53名來自伊利諾州，包芝加哥公牛籃球隊球員、伊州各大學運動員等，其中華裔韻律體操選手曾昳晗(Laura Zeng)也在代表團之列，為專心準備奧運而暫緩兩年進入耶魯大學的她，有望為美國韻律體操寫下歷史新頁。

根據美國奧運代表隊官網介紹，曾昳晗的父親為曾天(Tian Zeng，以下為音譯)、母親為陳里(Li Chen)，她從2007年開始練習韻律體操，平時興趣包括閱讀、烹飪、看電視劇與電影，也喜歡跳舞，她能說中文。

21歲的曾昳晗居住在芝加哥北郊黎伯提威爾市(Libertyville)，父母1993年從中國北京移民美國，曾昳晗是家中么女，1999年10月在康州出生，2001年全家搬到伊利諾州定居。她從小學習芭蕾和中國民族舞蹈，經一起學民族舞的朋友介紹，開始接觸韻律體操。

曾昳晗是2015年多倫多泛美運動會獲得獎牌最多的運動員，她當時獲得五個冠軍獎牌，包括四個單項冠軍和全能冠軍。

在2016年的里約內盧奧運會上，她的名次為第11名，美國體操協會(USA Gymnastics)賽後立即公開表示，這是1984年來美國選手在奧運韻律操項目中取得的最佳成績，其傑出表現，讓她贏得「美國曙光」的稱號，

2017年9月在利馬舉行的全美藝術體操錦標賽上，曾昳晗橫掃鐵環、皮球、球桿、緞帶和全能冠軍，她的優異表現也讓美國隊在該場競賽中奪冠。

2021年6月，曾昳晗在全美全能競賽中，奪得其中鐵環、球桿與緞帶類金牌。即將展開的東京奧運韻律體操個人全能資格賽，排定日期為8月6日。

耶魯大學於2018年錄取了曾昳晗進入該校就讀，不過，為了準備東京奧運，她給自己兩年的「空檔年」(gap year)，先暫緩入學，全心在住家附近的「北岸韻律體操中心」(North Shore Rhythmic Gymnastics Center)訓練。

21歲的曾昳晗為了專心準備東京奧運，曾暫緩兩年進入耶魯大學。(曾昳晗臉書)
21歲的曾昳晗為了專心準備東京奧運，曾暫緩兩年進入耶魯大學。(曾昳晗臉書)
曾昳晗(右一)與東京奧運美國代表隊。(曾昳晗臉書)
曾昳晗(右一)與東京奧運美國代表隊。(曾昳晗臉書)

東京奧運 美國 耶魯大學

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