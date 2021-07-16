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出走德州女議員PO旅館晾內衣照 炫刻苦反遭譏

編譯組／綜合報導
德州議員霍華德曬出旅館洗衣、晾衣照片。（霍華德推特）
德州議員霍華德曬出旅館洗衣、晾衣照片。（霍華德推特）

民主黨籍議員集體離開德州，避免州長艾伯特強行通過限制投票權的法案，但到了華府之後，卻陸續在社交媒體上秀照片，凸顯他們在華府過的有多艱困。除了眾議員吳元之（Gene Wu）拼錯字的沙拉餐，霍華德（Donna Howard）16日深夜也秀出照片，顯示她在平價旅館內手洗衣物，並藉浴簾槓晾衣物的「刻苦」情況。

只是因為照片還包括她的貼身衣物，引發不少嘲諷回應，有人直接說，不如乾脆送洗唄。霍華德的貼文說，「你們（選民）都應該知道我們（議員）仍在遵守美國的傳統價值吧，就跟多數德州人一樣，這就是我們今晚的勞動成果，利用手邊所有能用的東西，在水槽內洗衣服」。不過霍華德可能太心急，因此出現兩處錯誤。

回到德州，無法開議的共和黨人大罵對手怠忽職守，雖然議員是兼職，但是每年還是領有7200元津貼，民主黨人在華府的每一天，都要花掉納稅人221元。州長艾伯特(Greg Abbott)的辦公室則強調，在華府的民主黨人一樣照領每日議事津貼。

 民主黨人面對批評則是隔空喊話，除了強調他們的旅費都由德州黨團的捐款支應，而且他們自有正職，只是正在討論要如何繳回221元的每日津貼。

 

德州議員霍華德。（霍華德臉書）
德州議員霍華德。（霍華德臉書）

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