服務業大缺工 機器人當差正走紅 芝華埠餐館也加入風潮

華埠「好初台灣」的兩座自動點餐機器，受到顧客歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠疫情 緩解帶動餐館、零售業消費高峰，但受到失業金豐厚以及憂慮病毒等因素影響，服務業人力卻嚴重短缺，導致越來越多業者採用人工智慧機器人(AI)設備，包括機場零售連鎖Hudson、速食業鉅子麥當勞 都相繼推出「無人商店」、「得來速機器人點餐」，減少工資開銷、舒緩人手緊張；而同樣面臨人力緊俏的芝加哥華埠 地區餐館，也趕上風潮，推出「送餐機器人」、「自動點餐機」等服務因應。

根據世界經濟論壇(World Economic Forum)之前的一項統計，超過半數的美國公司表示，他們正加速自動化作業的推動，該份報告提到，到2025年時，預期會有越來越多的新工作由自動化淘汰。

於美國各機場均設有連鎖零售店的Hudson集團副總裁舒特(Evan Schut)說，在疫情前，該集團就已經考慮採用自動化無人商店的經營模式，而疫情剛好催化了這種「無接觸」的消費，該集團位於芝加哥中途機場內的一處據點，已改為「無人商店」，顧客只要刷卡就可以到店內選購任何所需要的飲料、書報雜誌等商品。

芝加哥中途機場內的Hudson推出全自動化的無人商店。(Hudson官網截圖)

電玩遊戲連鎖店Dave & Buster計畫在7月底，在其下所有據點提供無接觸服務，消費者只需在手機下單，而不用等待服務生前來，該公司指出，這種營運模式的確幫助解決了一些人力不足的問題。

麥當勞公司目前則在芝加哥10處營業點，試行「得來速機器人點餐」的自動系統，而且該機器人還會詢問是否咖啡要加糖或奶精。

麥當勞首席執行長凱普金斯基(Chris Kempczinski)表示，這套自動化得來速點餐系統收到的訂單正確率為85%，且似乎沒有影響顧客滿意度。

不過，至少有一名顧客反映，該系統收集了他的聲紋，此舉違反了伊利諾州的生物識別隱私法，該法律規定，在收集臉部、指紋與眼睛虹膜掃描與聲紋等信息時，必須先獲得消費者的同意，並向其詳細說明會如何運用這些信息，且規定信息的保存期限，麥當勞正試圖尋求撤銷該告訴，並表示該系統不用於識別顧客，也不會儲存相關聲紋。

另一家速食連鎖White Castle為了避免類似爭議，除了推出聲紋系統外，也可讓顧客選擇由車牌讀卡器識別車輛來送餐。此外，該連鎖店還在印第安納州的Merrillville市一家據點，測試一種名為「Flippy」的廚房機器人，該機器人會炸薯條、起司條及雞塊。

開業不久的華埠海底撈餐館，也推出了機器人送餐服務，造型可愛的機器人主要工作是從廚房將顧客點的火鍋食材送到餐桌旁，雖然到定點後，仍需要服務生協助取餐下來，但對於人手不足的餐飲業，多少提供了幫助，同時新鮮的服務方式，也因此吸引不少顧客眼光。

華埠「好初台灣」則設立了兩台自動點餐機，顧客可以從大型螢幕上完成點餐、付費，兼具「減少接觸」與「節省人力」的雙重功能，推出後受到不少顧客肯定。