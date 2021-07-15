Uber Eats扣709筆訂餐款 德州小店救命錢被卡

休士頓餐廳Birria Los Primos被Uber Eats欠款，店東加西亞受訪表達不滿。（FOX）

位在休士頓Prairie街與Main Street路口的Underground Food Hall，裡面有間人氣頗旺的墨西哥 夾餅店Birria Los Primos。店東加西亞（Emily Garcia）告訴FOX，Uber Eats從3月開始已經積欠709張訂單款項，合計超過2萬元。

加西亞表示，平均每單30元計算，709單就是2萬多元，占了她們營收 的20%以上，不僅關係到她們家的生活，還有7名員工的生計，這筆錢攸關生死。

加西亞強調，她們一直試圖與Uber Eats聯絡，但是對方連e-mail都懶得回，打電話也只能得到含混回答。直到13日，Uber Eats才告知加西亞，因為她們的交易可能牽涉到詐騙 案，因此才會從3月就開始追查，所以導致其他款項未付。

加西亞說，對方要她們更新一些個資，但是如果只是那麼簡單的一個動作，就可確認是否為詐騙案，為什麼需要拖了5個月沒有處理，也不願回應？她氣憤地說，只要一拿到Uber Eats的款項，她第一件事就是解約，絕對再也不跟他們合作了。

Uber人員在回覆FOX時表示，Birria Los Primos的交易都是按照標準支付與確認程序進行，他們會盡快解決問題，並與Birria Los Primos討論。