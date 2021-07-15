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接種嬌生疫苗1.5月後 德州女子四肢麻木

編譯組／綜合報導
休士頓女子華頓接種嬌生疫苗後四肢麻木。（ABC）
休士頓女子華頓接種嬌生疫苗後四肢麻木。（ABC）

休士頓女子華頓（Jamie Walton）施打嬌生疫苗後出現四肢麻木的現象，診斷後發現她得的是「格林巴利症候群」(Guillain-Barré syndrome)，會導致末梢神經的急性發炎，最後華頓在赫爾曼紀念醫院待了22天才能出院，並經確認病因就是嬌生疫苗。

聯邦食藥局（FDA）本周才剛追加緊急通告，嬌生疫苗可能導致罕見疾病GBS 。知名的梅奧診所（Mayo Clinic）則指出，GBS會導致免疫系統攻擊自體神經，常見症狀包括肢體麻木、刺痛與無力，且由腿部向上蔓延，部分個案會連走路都不能。

華頓說她在4月中接種嬌生疫苗，6月初開始感覺四肢麻木，手腳刺痛。因為擔心，所以四處求醫，但醫生要不是告訴她是水分攝取不足，就是說她太焦慮。但是她最終腰部以下癱瘓，也不能行走，期間兩度送急診。

還好她的妹夫是個醫生，判斷她得了GBS，才到赫爾曼紀念醫院接受治療。她說，如果沒有接受正確診斷與治療，症狀很可能蔓延到橫膈膜以上侵入肺部，那她就會跟其他重症病患一樣，得靠呼吸器才能維生。而GBS的背後「推手」正是嬌生疫苗。

華頓說，她已經向聯邦疾管中心（CDC）自主通報，因為GBS太過罕見，因此往往會被誤判，無法盡早發現與治療，因此導致病人受苦。

 

嬌生 疫苗 藥局

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