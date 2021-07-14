我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

8月移民排期 職業移民第二優先前進4個多月

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

特派員黃惠玲╱綜合報導
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

兩名男子14日下午被發現陳屍佛羅里達州邁阿密海灘一處酒店房間，而該酒店原為義大利設計師凡賽斯(Gianni Versace)的豪宅，24年前的7月15日，凡賽斯在同一地點遭到連環殺手開槍行刑式射殺，且槍手自殺，至今命案原因無人知曉。

發現屍體的地點為目前改名為Villa Casa Casuarina Hotel的飯店，房務員指出，死者所住的房間一晚要價1200元，他是在下午1時20分左右撥打了911報警，稱在飯店房間發現令人毛骨聳然的情況。

據當地新聞台第10頻道報導，邁阿密海灘消防救援中新的消防人員宣布，兩人當場死亡，但到傍晚為止，還沒有公布死者的進一步消息。

邁阿密海灘警局則在推特上說，現場在該飯店的一間客房，警探們已經啟動「死亡調查」。

WSVN援引警方消息表示，兩名男子均死於槍傷。

這起命案非常巧合的發生在時尚大師凡賽斯遭殘忍殺害地點的24周年前夕，而且地點相同。

1997年7月15日，原本每天早晨都習慣請助理出門幫忙買報紙的凡賽斯，當天心血來潮，趁著一大早天候仍然涼爽，從位於佛羅里達州邁阿密灘豪宅獨自出門，散步到鄰近的咖啡店買報。結果，返家才剛踏上大門口的天然珊瑚階梯，就突然遭到槍殺，凡賽斯後腦中彈，送醫不治，享年50歲。

根據紀錄，開槍兇手為27歲的庫南(Andrew Cunanan)，庫南曾經是一名妓男，後來成為連環殺手，他從現場逃逸八天後，因遭圍捕而舉槍自盡，然而行兇動機，24年過去依然是個謎，有傳聞說兇嫌是因為忌妒凡賽斯動了殺人念頭，但一直沒有找到直接證據，這起命案至今仍是時尚界一大懸案。

佛羅里達州 義大利 咖啡

上一則

萵苣貨車不夠冷 害德州119偷渡客露餡

延伸閱讀

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶
關之琳豪宅 一年漲1億港幣 曝光超氣派衣帽間

關之琳豪宅 一年漲1億港幣 曝光超氣派衣帽間
疑因舉報毒販 河濱三孩父遭槍殺

疑因舉報毒販 河濱三孩父遭槍殺
南加河濱三幼子的父親被槍殺 疑因舉報同公寓毒販

南加河濱三幼子的父親被槍殺 疑因舉報同公寓毒販
少年遭「路怒」槍殺 父親捐出兒器官

少年遭「路怒」槍殺 父親捐出兒器官
南加華人密集城市傳出男子被槍殺

南加華人密集城市傳出男子被槍殺

熱門新聞

近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27
因為疫情回不了休士頓的西格尼洛夫婦。（KHOU）

打完疫苗出國探親 卻卡在阿根廷回不了家

2021-07-07 15:15

超人氣

更多 >
比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
通膨熱 社安金明年有望調升6.1% 40年最大漲幅

通膨熱 社安金明年有望調升6.1% 40年最大漲幅
紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元