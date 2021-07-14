1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

設有室內籃球場的皮朋豪宅，將開放給公眾預約住宿。(airbnb官網)

想體驗於美國 職籃傳奇球星豪宅觀看東京奧運 嗎？只要花費不到100元就可能如願，曾代表美國奪下兩次奧運籃球賽冠軍的芝加哥 公牛隊老牌明星球員皮朋(Scottie Pippen)宣布，他在芝加哥的豪宅將在8月初，開放給公眾預約民宿，每晚住宿費僅收92元，不過名額僅限三個，有興趣者可在22日下午1時，透過airbnb.com/scottiepippen開搶。

現年55歲的皮朋說，他到時會透過視頻歡迎入住民眾，皮朋說，住客們可以盡情享受在他的室內籃球場投球、觀賞他的奧運紀念品，還可以在他的私人影院觀看東京奧運，或回味他在巴塞隆納奧運籃賽的紀錄影片。

皮朋的豪宅開放住宿日為8月2日、4日與6日，每組入住者可在豪宅內過夜一晚，每晚住宿費92元，這次活動是對1992年參與奧運籃賽並奪下金牌的美國隊致敬，而皮朋在該次勝利中，也成為美國籃壇年度最佳男運動員。

皮朋豪宅位於芝加哥北面的海嵐公園(Highland Park)，占地2.6畝，屋內面積寬達一萬平方呎，2004年他以310萬購入，2017年曾上市出售，但後來未交易成功。