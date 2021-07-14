槍聲四起誰之錯？ 芝警局長批法院輕縱槍枝暴力犯

芝加哥警察局局長布朗(中)重申，法院必須將暴力罪犯關押在監獄更久時間。(芝加哥警察局臉書)

芝加哥 一名甫獲假釋的罪犯，前腳踏出庫克 郡監獄 就遭槍殺，並連累一名路人受傷，剛到白宮與拜登總統討論打擊槍枝暴力策略的該市警察局局長布朗(David Brown)對此表示，該名涉及嚴重槍枝暴力的累犯竟然符合假釋標準，令他無法置信，他重申現行法院系統必須改革的重要，「類似罪犯應在監獄裡待更長時間，否則社區危險性增高」。

31歲的席維斯特(Londre Sylvester)為槍枝暴力累犯，他同時也是一名說唱歌手，上周六其未婚妻繳交了5000元保釋金後，席維斯特就戴上電子腳鐐出獄，沒想到他才步出監獄門口，就遭到埋伏的槍手襲擊，警方案發後搜索現場，共發現多達59個彈殼，席維斯特經送醫不治，另一名路人也受到槍傷。

布朗說，槍手是根據席維斯特脖子上的刺青「為生存而殺戮」(kill to survive)來辨識目標，「每個人都有可能坐在戶外餐椅上用餐時，渾然不覺身旁坐著一個戴著電子腳鐐的罪犯，而不幸的無辜民眾卻很可能因此遭槍殺」。

布朗說，這些出獄接受電子監視的罪犯，往往本身就是旁人報復的目標，將這些人釋放出獄的同時，也等於讓社區陷入風險，「我們有必要重新考慮這項釋放政策」，他不斷提到「暴力罪犯要在監獄裡待更長時間，才能減少芝加哥的暴力犯罪問題」。

至於白宮會議的情況，布朗並未詳細描述，僅提到拜登總統非常仔細傾聽與會者的發言。

芝加哥槍擊事件頻發，今年的暴力案件比去年更嚴重，而2020年已經是芝城從90年代以來槍案與謀殺最多的一年，布朗與市長萊特福特多次對法官、檢察官的作法提出質疑，主張司法系統的輕縱罪犯，是導致芝加哥治安敗壞的主要原因之一。

庫克郡巡迴法院的首席法官艾文斯(Timothy Evans)對布朗的批評反駁表示，這種說法太過簡陋，「基於對單獨案例的猜測，與基於完整情況的現實是不一樣的」；伊利諾州庫克郡檢察官福克斯(Kim Foxx)則說，警方需要盡力逮捕多的暴力嫌犯，「在嫌犯案件送抵法院前，警察必須將這些人先逮捕歸案」。