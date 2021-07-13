我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣

世界OnAir／台灣女治療師視角 揭加拿大原住民種族創傷

德州小鎮「天降鈔票」 中、美虛擬幣挖礦公司搶進

奧斯汀訊
德州羅克岱爾鎮歡迎企業前往該市設「礦場」。(Rockdale網頁)
德州羅克岱爾鎮歡迎企業前往該市設「礦場」。(Rockdale網頁)

位於奧斯汀東北邊50哩的羅克岱爾(Rockdale) ，過去被稱為「天降鈔票」的地方，幾年前美國鋁業公司關廠造成嚴重失業問題，市政府現在積極招攬中國和美國加密貨幣業者前去設立開礦場。

1950年代初期，全球最大的鋁公司Alcoa (美國鋁業公司)在羅克岱爾附近開採煤礦並設立煉鋁廠，附帶興建了一座發電廠，提供了極多的工作機會，1952年當地一份周六晚報的標題，把它稱為「天上掉下鈔票的城鎮」(The Town Where It Rains Money)。但是金融海嘯的衝擊讓Alcoa在2008年關掉了煉鋁廠和煤礦，2018年發電廠也關了，前後共有2000名職工被裁員。

比特幣飆漲引發加密貨幣開礦業者如雨後春筍般興起，業者看上了Alcoa舊廠房的規模，開始到這裡設點開礦，譬如北美最大的開礦公司Whinstone租用了三個廠房，裝設了10萬台開礦電腦，日夜不停的運作解題，每當開採到一塊相當於6.25比特元的礦，以4月中旬的歷史高價64863元來計算，就大約是美金40萬元的收益。

挖礦是極耗電的活動，以德州人口不斷暴增的現況，挖礦給供電系統造成巨大壓力，但因為州政府大力招攬外州的公司前來，電力管控單位與挖礦業者達成協議，當供電短缺時挖礦業者暫停作業，此時電力公司提供補償金，這樣業者雖然無法採礦，但還是可以得到一些利潤，譬如6月中旬那場熱浪，Whinstone把開礦機全部關掉，得到不少補償金。Whinstone正在擴充規模，希望短期之內可以有雙倍數量的開礦機，公司還提供場地替其他開礦業者裝設、管理開礦機。

中國原本是開礦業的重鎮，但5月初以來中國政府給開礦業者嚴厲設限，並且禁止發電廠把電力賣給開礦業者，以致許多中國業者改到北美來設點，德州歡迎企業的態度更使業者趨之若鶩。北京的比特大陸Bitmain原本就已在羅克岱爾設點，廠房就在Whinstone街對面；深圳的比特礦業(BIT Mining)在5月時宣布，要投資2500萬美元在羅克岱爾一帶設立開礦中心。

羅克岱爾的市長在自己家裡裝了許多部開礦電腦，他表示歡迎挖礦業者前來，但他對業者提供的工作數量不表樂觀，因為這些電腦不需要很多的人力來維護，到目前為止，多家業者大約只提供了100個職位，比起失掉的2000個機會差得太多。

德州羅克岱爾市長在自家設虛擬幣挖礦機。(Rockdale網頁)
德州羅克岱爾市長在自家設虛擬幣挖礦機。(Rockdale網頁)
Whinstone虛擬幣挖礦公司在羅克岱爾鎮廠房。(Whinstone US網頁...
Whinstone虛擬幣挖礦公司在羅克岱爾鎮廠房。(Whinstone US網頁)

中國 美國 德州

上一則

確診數超標 密蘇里與阿肯色列芝城高風險旅行州

延伸閱讀

德州、伊利諾等州夏令營爆疫情 恐影響秋季開學

德州、伊利諾等州夏令營爆疫情 恐影響秋季開學
州議員出走擋新法 共和黨參議員：是德州人就留下來戰

州議員出走擋新法 共和黨參議員：是德州人就留下來戰
偷窺男獲保釋 受害女攜槍自保

偷窺男獲保釋 受害女攜槍自保
德州、伊利諾夏令營爆疫情 恐影響秋季開學

德州、伊利諾夏令營爆疫情 恐影響秋季開學
曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔
中國嚴打「挖礦」 投資者兜售小型水電站

中國嚴打「挖礦」 投資者兜售小型水電站

熱門新聞

近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27

超人氣

更多 >
輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機
郭富城身價3億 妻女「坐經濟艙」探班引熱議

郭富城身價3億 妻女「坐經濟艙」探班引熱議
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

貴州高速路有多高？江蘇貨車司機「懼高症」發作急報警

貴州高速路有多高？江蘇貨車司機「懼高症」發作急報警