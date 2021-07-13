德州小鎮「天降鈔票」 中、美虛擬幣挖礦公司搶進

德州羅克岱爾鎮歡迎企業前往該市設「礦場」。(Rockdale網頁)

位於奧斯汀東北邊50哩的羅克岱爾(Rockdale) ，過去被稱為「天降鈔票」的地方，幾年前美國 鋁業公司關廠造成嚴重失業問題，市政府現在積極招攬中國 和美國加密貨幣業者前去設立開礦場。

1950年代初期，全球最大的鋁公司Alcoa (美國鋁業公司)在羅克岱爾附近開採煤礦並設立煉鋁廠，附帶興建了一座發電廠，提供了極多的工作機會，1952年當地一份周六晚報的標題，把它稱為「天上掉下鈔票的城鎮」(The Town Where It Rains Money)。但是金融海嘯的衝擊讓Alcoa在2008年關掉了煉鋁廠和煤礦，2018年發電廠也關了，前後共有2000名職工被裁員。

比特幣飆漲引發加密貨幣開礦業者如雨後春筍般興起，業者看上了Alcoa舊廠房的規模，開始到這裡設點開礦，譬如北美最大的開礦公司Whinstone租用了三個廠房，裝設了10萬台開礦電腦，日夜不停的運作解題，每當開採到一塊相當於6.25比特元的礦，以4月中旬的歷史高價64863元來計算，就大約是美金40萬元的收益。

挖礦是極耗電的活動，以德州 人口不斷暴增的現況，挖礦給供電系統造成巨大壓力，但因為州政府大力招攬外州的公司前來，電力管控單位與挖礦業者達成協議，當供電短缺時挖礦業者暫停作業，此時電力公司提供補償金，這樣業者雖然無法採礦，但還是可以得到一些利潤，譬如6月中旬那場熱浪，Whinstone把開礦機全部關掉，得到不少補償金。Whinstone正在擴充規模，希望短期之內可以有雙倍數量的開礦機，公司還提供場地替其他開礦業者裝設、管理開礦機。

中國原本是開礦業的重鎮，但5月初以來中國政府給開礦業者嚴厲設限，並且禁止發電廠把電力賣給開礦業者，以致許多中國業者改到北美來設點，德州歡迎企業的態度更使業者趨之若鶩。北京的比特大陸Bitmain原本就已在羅克岱爾設點，廠房就在Whinstone街對面；深圳的比特礦業(BIT Mining)在5月時宣布，要投資2500萬美元在羅克岱爾一帶設立開礦中心。

羅克岱爾的市長在自己家裡裝了許多部開礦電腦，他表示歡迎挖礦業者前來，但他對業者提供的工作數量不表樂觀，因為這些電腦不需要很多的人力來維護，到目前為止，多家業者大約只提供了100個職位，比起失掉的2000個機會差得太多。