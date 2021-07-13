確診數超標 密蘇里與阿肯色列芝城高風險旅行州

16日開始，如未完全接種疫苗者，到芝加哥必須居家隔離10天或提交病毒陰性檢測證明。(本報檔案照片)

全美新冠疫情 普遍緩解，「芝加哥 高風險旅行州」已好幾周無任何一州上榜，不過，此情形發生變化，芝衛生局13日宣布，從16日(周五)開始，確診病例不斷增加的密蘇里州 、阿肯色州將列入高風險旅行州，並要求未完全接種疫苗者，如從上述兩州到芝加哥時，需遵守居家隔離或出具病毒陰性檢疫證明的規定。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，新冠疫情還沒有完全終結，密州與阿州重新進入高風險旅行州名單就是證明，她呼籲公眾不要過於大意，「趕快接種疫苗，如仍未施打者出入公共場所時，仍須戴上口罩」。

拜疫苗之賜，從6月起，芝加哥的這項高風險旅行州榜單就因為疫情緩和而無州上榜，此佳績維繫了好幾周，然而隨著變種病毒逐漸成為感染主力，各地的確診人數又出現上升趨勢。

芝加哥衛生局表示，除了新列入的兩州外，目前也積極觀察幾個確診數上升的州與地區，包括內華達、路易斯安納、猶他、懷俄明、佛羅里達以及美屬維京群島，都可能在短期內躍升為高風險區。

密蘇里與阿肯色州近來一周的確診情形，達到單日每10萬人就有15人染疫的高風險標準，周五起，從這兩州進入芝加哥的民眾，必須完全接種，否則需居家隔離10天或提交抵達芝城72小時內的病毒陰性證明。

受到密蘇里確診不斷增加影響，衛生局稱，緊鄰密州的伊利諾州中部與西部也出現病例上升的情形，根據聯邦疾病防治局CDC數據指出，密蘇里州的感染病例中，多達四分之三的確診都是染上了delta變異病毒。

伊州衛生廳日前也提出警告表示，伊州11個防疫區中，大部分的確診率與死亡、住院數字都明顯下降，而出現逆勢增長的第三、第四、第五等三個區，均緊鄰密蘇里州。