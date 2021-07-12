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曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

編譯組／綜合報導
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

FOX 26電視台報導，來自里奇蒙市(Richmond)亞裔男子Bao Dinh日前聲稱，他在當地一家汽車維修店遭針對，且被要求戴口罩，認為自己是「歧視受害者」。

Dinh並表示，自己曾在社交媒體上遭受過歧視。「有些女子告訴我，我是因身上有病毒，但我其實是越南裔。」

他說，自己於6日下午去市內的Good One Automotive Auto Repair時感受到歧視。他像在新冠肺炎疫情之前一樣進行車輛檢查，但被經理要求戴口罩。

Dinh向經理表示接種了疫苗，但仍被告知「不戴口罩會讓其他顧客感到不舒服。」

他隨後離開那家店，但開啟手機攝影機重新進入，將影片發布到YouTube。

在店中，經理問Dinh是否有問題要問他，他回答「我想知道為什麼我必須在沒有人戴口罩的情況下戴口罩？」當經理指著門上的一個標誌時，他爭辯。

影片還顯示，一名未戴口罩者進入店內，一名員工和另一名坐在店內的顧客也未戴口罩。

Dinh在影片中說，「因為我是亞裔，我感染了病毒還是什麼嗎？這是我唯一感到不舒服的地方，因為沒人必須戴口罩。」

Dinh表示，自己被告知可在外面等，但他選擇離開該處。

他接受媒體採訪時說，「裡面的顧客也搖頭表示不明白，因該顧客並未被要求戴口罩。」

FOX 26電視台至該店時，工作人員指著店門口「需要戴口罩」標誌。經理告訴他們「他一直戴口罩，但若顧客坐在六呎遠的距離，他樂意讓顧客脫下口罩。」

店主指出，他的員工不會監控誰在等候區戴口罩，且由於變種病毒出現，店內政策不會很快改變。

店主指出，他會親自聯繫Dinh，希望讓他知道「他跟其他人受到的待遇一樣。」他也會提醒員工戴口罩。

里奇蒙市亞裔男子Bao Dinh指控遭到歧視。(FOX26畫面截圖)
里奇蒙市亞裔男子Bao Dinh指控遭到歧視。(FOX26畫面截圖)

口罩 歧視 亞裔

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