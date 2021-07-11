我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

海地總統遇刺 美國防部證實派員赴當地

新諷疫後常態 建商突加價再毀約停工

編譯組／綜合報導
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

德州懷斯縣(Wise County)的洛培茲夫妻，經過好幾年才從財務危機中脫困，貸到了款、簽了合同，正當房子快要完工、他們一家七口準備入厝時，建商卻說原本的造價32萬元不夠，因為萬物都漲，所以要他們付38萬4400元。但就在合法的猶豫期之間，建商卻逕自發了通知，說合約已經失效，房子不蓋了，讓一家人心情跌落谷底。

福和市(Fort Worth)Star-Telegram 報導，妻子Gabriela Lopez有兩份工作，先生Jose Juan Lopez是全職碎岩工人。這家人目前在福和市西北方的離鄉灣(Runaway Bay)租屋，但是五個小孩與夫妻擠在兩間房，因此他們都非常期待能夠搬到博伊德（Boyd）的新家，因為那兒有1947平方呎大，還有四間臥房。

當他們2021年1月，與建商Doug Parr Custom Homes簽約建屋時，造價只要32萬元。但是就快完工時，建商卻在6月25日來函，聲稱原物料皆漲，因此他們要追加6萬4400元。信函還說，如果洛培茲一家不願意付款，合約就會失效。期間妻子曾經去電表示貸款可能有困難，但沒有表示不願付款。然而在28日，Doug Parr Custom Homes就逕自來函，表明「因為認知顯有爭議」，­所以「合約已經失效」。

之後當媒體試圖採訪建商時，對方都不願回應。法律專家則強調，雖然請個律師審視合約要多花點錢，但是是值得的，因為建商提出的合約往往暗藏玄機、模稜兩可，對建商有利、但卻不利顧客，建商因此往往利用漏洞，片面取消合約，還不必賠錢。

德州北部近期類似爭議不斷發生，都是因為建商宣稱原物料上漲，而要求追加工程款，但是當律師或仲介要求提出證明時，建商往往又拒絕提證，逕自毀約。更讓洛培茲氣憤的是，新家附近的鄰居也是委託Doug Parr Custom Homes興建，但是他們卻沒被要求追加款項，所以妻子抱怨，如果全都漲，為何只有他們家要付錢？

 

德州 貸款 Telegram

上一則

山水眼鏡優質服務 羅復文按讚 防疫措施高規格

下一則

德州艾爾帕索傳槍響 已知1死5傷

延伸閱讀

德州縮限投票權法 民主黨議員擬再杯葛 擋州議會表決

德州縮限投票權法 民主黨議員擬再杯葛 擋州議會表決
全美5個低接種群 2個在德州：西部狹長帶、東部松林區

全美5個低接種群 2個在德州：西部狹長帶、東部松林區
匯豐櫥櫃大理石公司 專業施工批發價出售

匯豐櫥櫃大理石公司 專業施工批發價出售
NBA／米道頓、哈勒戴聯手捕鷹 公鹿睽違47年闖總冠軍賽

NBA／米道頓、哈勒戴聯手捕鷹 公鹿睽違47年闖總冠軍賽
NBA／哈勒戴G5打出侵略性 創公鹿隊史首見紀錄

NBA／哈勒戴G5打出侵略性 創公鹿隊史首見紀錄
NBA／公鹿率先聽牌 哈勒戴：不想帶著落後前往客場

NBA／公鹿率先聽牌 哈勒戴：不想帶著落後前往客場

熱門新聞

近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
因為疫情回不了休士頓的西格尼洛夫婦。（KHOU）

打完疫苗出國探親 卻卡在阿根廷回不了家

2021-07-07 15:15
男子偷窺臥房，女子攜槍自保。（Mario Martel）

猥瑣趴窗偷窺全入鏡 德州男被捕僅百元即保釋脫身

2021-07-09 18:45
州長普立茲克(中)9日中午於奈爾斯西區高中(Niles West High School)簽署TEAACH法案，主導該法案的華裔州眾議員江珍妮(左)、州參議員韋利瓦拉姆(右)也在場見證。(特派員黃惠玲／攝影)

全美創舉 伊州長簽署 亞裔美國人歷史列公校必修課

2021-07-09 14:11

超人氣

更多 >
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣