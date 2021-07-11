新諷疫後常態 建商突加價再毀約停工

座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

德州 懷斯縣(Wise County)的洛培茲夫妻，經過好幾年才從財務危機中脫困，貸到了款、簽了合同，正當房子快要完工、他們一家七口準備入厝時，建商卻說原本的造價32萬元不夠，因為萬物都漲，所以要他們付38萬4400元。但就在合法的猶豫期之間，建商卻逕自發了通知，說合約已經失效，房子不蓋了，讓一家人心情跌落谷底。

福和市(Fort Worth)Star-Telegram 報導，妻子Gabriela Lopez有兩份工作，先生Jose Juan Lopez是全職碎岩工人。這家人目前在福和市西北方的離鄉灣(Runaway Bay)租屋，但是五個小孩與夫妻擠在兩間房，因此他們都非常期待能夠搬到博伊德（Boyd）的新家，因為那兒有1947平方呎大，還有四間臥房。

當他們2021年1月，與建商Doug Parr Custom Homes簽約建屋時，造價只要32萬元。但是就快完工時，建商卻在6月25日來函，聲稱原物料皆漲，因此他們要追加6萬4400元。信函還說，如果洛培茲一家不願意付款，合約就會失效。期間妻子曾經去電表示貸款 可能有困難，但沒有表示不願付款。然而在28日，Doug Parr Custom Homes就逕自來函，表明「因為認知顯有爭議」，­所以「合約已經失效」。

之後當媒體試圖採訪建商時，對方都不願回應。法律專家則強調，雖然請個律師審視合約要多花點錢，但是是值得的，因為建商提出的合約往往暗藏玄機、模稜兩可，對建商有利、但卻不利顧客，建商因此往往利用漏洞，片面取消合約，還不必賠錢。

德州北部近期類似爭議不斷發生，都是因為建商宣稱原物料上漲，而要求追加工程款，但是當律師或仲介要求提出證明時，建商往往又拒絕提證，逕自毀約。更讓洛培茲氣憤的是，新家附近的鄰居也是委託Doug Parr Custom Homes興建，但是他們卻沒被要求追加款項，所以妻子抱怨，如果全都漲，為何只有他們家要付錢？