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猥瑣趴窗偷窺全入鏡 德州男被捕僅百元即保釋脫身

編譯組／綜合報導
男子偷窺臥房，女子攜槍自保。（Mario Martel）
男子偷窺臥房，女子攜槍自保。（Mario Martel）

德州凱蒂市(Katy)的居民加西亞女士（Adriana Garcia）最近夜不成眠，因為她的兒子發現草皮上有通往她臥室的足印，因此除了守候歹徒現身外，她還加裝了夜視監視器。最後終於逮到37歲的鄰居馬特爾（Mario Martel），雖然他被逮捕，卻因為輕罪所以以100元交保。加西亞最後決定整天配槍以求自保。

 

（影音來源:Mario Martel/KHOU）

但是休士頓KHOU電視台的法律專家Carmen Roe卻強調，德州法律並未允許開槍嚇止侵入犯或偷窺狂，因此如果加西亞射傷馬特爾恐怕得吃上官司。哈里斯縣(Harris County)最近一起案件，就是因為夫妻射傷偷窺女兒臥室的男子，因而遭到檢方起訴。

加西亞說，她先前就覺得有被偷窺的感覺，後來兒子說在草皮上發現足跡通往她的臥房外，因此她就開始持續戒備了一個月，並在院子裡加裝夜視監視器。

最後到了本周，加西亞終於逮到鄰居馬特爾偷窺，然後加西亞馬上出門質問馬特爾，並且報警處理，監控攝影拍下馬特爾偷窺時還不當觸摸自己。加西亞說，馬特爾一直哀求，然後跑回自己家中。警方雖然逮捕了馬特爾，但因為侵入與偷窺屬於輕罪，因此百元交保。

加西亞說她有持槍執照，所以現在她都會全天攜槍。但她強調並不怕馬特爾，也不怕任何人衝著她來，一切只是為了警戒。

 

 

德州 攝影 休士頓

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