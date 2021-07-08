10分鐘連搶4人 芝華埠持槍劫案頻發

芝加哥第九警分局從今年4月份起，已經增派警力巡邏華埠，但仍擋不住全市範圍的搶劫激增。(本報檔案照片)

華埠 治安近來日益不靖，根據第九警分局報告，3日晚間短短10分鐘之間，華埠就連續發生三起持槍搶劫案件，九分局提醒遊客民眾入夜後盡量避免前往黑暗或偏僻地點，且應隨時保持最高警戒，尤其勿戴著耳機或邊走邊滑手機 。

根據警察報告顯示，3日晚間華埠三起持槍搶劫案，應均為同一夥人作案，詳細案情經過如下：

●晚間8時45分在西亞歷山大街200號附近，三名劫匪持槍搶走一對男女的錢包、現金、鑰匙，然後嫌犯曾試圖駕駛受害者所租用的車輛，不過不明原因放棄，隨後劫匪搭乘接應的紅色休旅 車逃離現場。

●8時50分在南亞珠街2100號附近，兩名男歹徒在停車場搶劫一名婦女，拿走受害者錢包、兩支手機及手提包後逃逸。

●8時55分於南永活街2300號附近，兩男持槍搶劫一婦女，另一名嫌犯則待在停放一旁的紅色休旅車上接應。

警方表示，這群搶犯接著移往市區作案：

●10時35分在西葛蘭特街100號附近，四名歹徒搶劫一名女性及其男友。

●10時47分在西金茲街(Kinzie St.)200號附近，三名嫌犯持槍搶劫兩名坐在車內的民眾。

警方指出，嫌犯均為非裔，年齡在18到30歲間，穿著暗色連帽上衣且戴著口罩，如有任何線索，可撥打(312)747-8284舉報。

由於搶案頻發，九分局也特別發布了「不要成為受害者」的宣導信息，警局呼籲民眾，外出步行、跑步、騎車應結伴同行、避免落單；避免走到黑暗或偏僻路段；提高警覺隨時留意四周，勿戴耳機或滑手機；避免兩手同時攜帶物品或手提袋，至少保持一隻手可自由運用；不要配戴貴重首飾；接近家門前或車輛前，應把鑰匙先準備好在手上，避免在房門或車門前翻找鑰匙。

在減少成為入室盜竊受害者方面，警方提醒，只要離開家裡不論時間長短，應先修理好破損的門窗；保持住家明亮；安裝保全系統並確定可正常運作；使用計時器設定家中電燈、電視，製造家中隨時有人的錯覺；確實收好貴重物品及證件；與鄰居保持互動，做好守望相助；不管離家時間長短，應請親友或鄰居協助收取信箱信件、包裹。