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納達爾華府首戰 今夏爭奪ATP巡迴賽第89座男單冠軍

記者張筠／華盛頓報導
納達爾今年夏天將首次到華府參賽。(美聯社)
納達爾今年夏天將首次到華府參賽。(美聯社)

擁有20座大滿貫、且創紀錄在法網男單中奪得13座冠軍的納達爾(Rafael Nadal)今年夏天將首次到華府參賽，他表示華府會是他在「美國夏季網球賽的最好起點」，目前單打成績在排名世界第三的納達爾，今年將在華府爭奪ATP全球巡迴賽的第89個單打冠軍。

今年35歲的納達爾有「紅土之王」的美名，去年在法網完成四連霸，破紀錄奪得第13座法網冠軍，並以生涯20座大滿貫追平費德勒(Roger Federer)，兩人並列男網史上最多。

納達爾今年將到華府參加7月31日至8月8日的第52屆ATP巡迴賽，爭奪他在該賽事中的第89個冠軍，他表示華府公開賽(Citi Open)將是美國夏季賽事的最好起點，「一直以來都很想到華府旅遊、比賽，非常期待這第一次的經歷，也期待與2019年紐約公開賽後再沒見過的美國球迷們相見。」

Citi Open迎接過多名大滿貫得主，包括亞瑟·艾許(Arthur Ashe)、吉米·康諾斯(Jimmy Connors)、伊凡·藍道(Ivan Lendl)、安德烈·阿格西(Andre Agassi)等，但從未迎來20座大滿貫得主，Citi Open主席、MDE Tennis首席執行官艾恩(Mark Ein)說，納達爾的到來是慶祝體育比賽最令人振奮的方式。

納達爾將在華府個人首秀上與加拿大新星選手沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)、阿里辛(Felix Auger-Aliassime)、波蘭選手胡爾卡奇(Hubert Hurkacz)、俄羅斯選手查諾夫(Karen Khachanov)等人對抗。

Citi Open賽事門票已開放售賣，但由於比賽球場華府的Rock Creek Park網球中心有50%的容量限制，目前門票已售罄85%，詳情及訂票可登入https://bit.ly/3xt28VF，或致電(202)721-9500。

華府 納達爾 美國

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