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華為反控威訊侵權 民事訴訟德州開審

孫靖洋
華為反控威訊公司侵權的民事訴訟，7日在德州開庭，陪審團會如何裁決仍是未知數。( 華為臉書)
華為反控威訊公司侵權的民事訴訟，7日在德州開庭，陪審團會如何裁決仍是未知數。( 華為臉書)

【奧斯汀訊】中國華為(Huawei)企業反控美國威訊公司(Verizon)侵權的民事訴訟，7日在德州馬紹爾市(Marshall)開庭，中國最大科技企業和美國通訊巨擘在美國法庭上打官司，讓許多華人懷疑，美國陪審團會以公正公平的心態對待華為。

川普任內給華為冠上「威脅美國國安」的帽子，華為有雖苦，但仍有處申訴，去年向聯邦法院提出訴訟，要向威訊索賠超過10億美元，今年開庭審理的兩件訴訟中，在馬紹爾開庭的是第一件，也是規模比較小的一件。在華為被川普政府禁止在美國及其他國家建立5G網路之前，華為已經做了相當大的投資，這些訴訟是華為企圖減少損失的行動。

本案專注於無線通訊專利的範圍，法律專家認為法庭和陪審團應該限定於科技的部分，不要牽涉到地緣政治。審理本案的聯邦地區法官吉爾斯措普(Rodney Gilstrap) ，預期聽證時間五天，預期在13日(周二)就會完成聽證的部分。

華為的律師向法官要求，在聽證期間不聽取關於川普政府聲稱華為威脅美國國安的內容，也不提聯邦通訊委員會(FCC)禁止各機構採用華為器材的命令。威訊相對的向法官要求不提威訊企圖利用遊說立法機構打擊華為的方式，譬如威訊曾經商請佛州共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)在國會立法，不准華為用侵害專利的名義提訴，設法取得民事賠償，不過那項議案並沒有通過國會。

專精於科技專利權的律師威瑟瓦克斯(Kenneth Weatherwax)指出，這個案件對陪審團是個重大考驗，一般大眾的科技知識有限，而且又是中國公司控告美國公司的案件，華為要勝訴有相當大的障礙，不過美國民眾對電纜電視與電話業一向風評甚差，所以民眾對威訊可能欠缺同情心，因此結果如何仍是未知數。

華為 美國 中國

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