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先享受後付款 近半消費者最後都剁手

編譯組／綜合報導
國慶假期讓許多消費者成了剁手族。（C+R Research）
國慶假期讓許多消費者成了剁手族。（C+R Research）

 

國慶假期期間，許多店家都激推「先享受、後付款」（buy now, pay later）的優惠方案，讓許多民眾沉迷於動動手指就能血拚的快感。但是C+R Research最新調查卻顯示，在這波購物狂潮過後，卻有高達46%的人後悔，巴不得自己剁手，當初沒買這些商品。

 

「先用後付」當然不是完全不用付錢，而是將款項分割成每周或每月應付款項，而且分期通常零利率。因此，購物者往往因為頭期價格很低而衝動購物。但是，陷阱在於一旦欠繳，店家可就會開始收「利息」了。

 

FOX電視台報導，以100元的商品為例，遲繳費用可能高達30元。如果是信用卡付款，30元費用會變成欠繳款項；簽帳卡如果超額扣款，銀行也會收30元的超領費。買了卻付不出錢，商品就會變成130元。更糟的是，一旦店家申報欠繳，信用記錄就會被扣分。

 

C+R Research分析了利用PayPal Credit、AfterPay、Affirm、Klarna、Quadpay、ZipPay等第三方支付的消費者之後發現，51%的消費者在線上購物時，使用先用後付的方案，平均購買品項為4件，平均欠款為883元。

 

但是調查發現，其中46%的人最後發現「買得太貴」因此後悔。另外59%說他們買了根本不需要，又付不起的東西；56%承認根本繳不出每月款項。

 

因此，理財專家的建議是：在享受「先用後付」前，先看看自己信用卡發卡行有沒有提供零利率或低率分期方案；使用「先用後付」前，先想想自己付不付得起每月應繳款項；如果付不起，那就等到先存夠錢再買。

信用卡 利率

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