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想更正歷史課本白人觀點 新書作者遭德州政府噤聲

陳德安
每年在阿拉莫之役的教區建築外進行紀念儀式。(The Alamo)
每年在阿拉莫之役的教區建築外進行紀念儀式。(The Alamo)

【奧斯汀訊】「忘掉阿拉莫」(Forget the Alamo)新書發表會，原定在國慶日之前在布勞克博物館舉行，在州府施壓下臨時被取消，作者指控共和黨領導人壓抑言論自由，想用愚民政策長期把持政權。

「忘掉阿拉莫」作者群是伯洛(Bryan Burrough) 、湯林森(Chris Tomlinson)和斯坦弗(Jason Stanford)，他們指出，阿拉莫之役事實上並非白人被墨西哥人迫害而引發的衝突，而是墨西哥1820年代已經廢除奴役制度，但德克薩斯的白人到了1836年仍堅持繼續擁有奴隸，墨西哥政府對白人移民的狂妄已經忍無可忍，奴役制度才是雙方衝突的根源。

作者把現行七年級歷史課本的錯誤一一指出，並以留存至今的歷史紀錄來證明當時真正發生的史實。他們表示課本中所說民族英雄大衛柯洛奇(David Crockett)臨死不屈 ，最後被墨西哥軍隊槍殺，但圍城墨西哥官兵記述當時發生的情況卻是，柯洛奇和一些戰友投降後，被墨西哥總統聖塔安納下令處決。

伯洛指出，根據2020年人口普查的結果，可以看出拉丁裔(Latinos)將會成為德州的最多數族裔，因此改正教科書上的種族歧視觀點，現在已到關鍵時刻，否則社會上的種族仇恨、分裂與衝突只會越來越多。

德克薩斯的創建過程，在教科書中被寫成神話一般，而且把墨西哥人描繪成惡人。在德州出生的墨西哥人後裔，從小就把自己當成美國人，等唸到七年級上歷史課時，突然發現自己被白人老師和同學當成敵人的子孫，是「他們這夥人」把柯洛奇殺了，這對他們的心理衝擊相當巨大，以致他們心懷怨憤：你們的祖先從我們的祖先手中把這塊地搶走，現在居然義正詞嚴的對我們公然歧視？

新書發表會原定1日(周四)晚間在布勞克德州歷史博物館(Bullock Texas State History Museum)舉行，有300名讀者預約座位，但活動在開始前3小時被取消。媒體向艾伯特州長詢問原因沒有得到回覆，但副州長派翠克(Dan Patrick)在推特上發文，指出是他下令取消這項活動，並對出面制止詆毀德州光榮歷史感到驕傲。

墨西哥 德州 種族歧視

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