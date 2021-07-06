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槍枝暴力泛濫 芝大生捷運列車內遭流彈射殺

特派員黃惠玲/芝加哥報導
20歲的芝加哥大學學生路易斯，於搭乘綠線捷運列車時，遭流彈射中喪命。( 圖/擷自Citizen app)
20歲的芝加哥大學學生路易斯，於搭乘綠線捷運列車時，遭流彈射中喪命。( 圖/擷自Citizen app)

20歲的芝加哥大學大三學生路易斯(Max Lewis)日前(1日)於校園附近搭乘綠線捷運時，不幸遭到從車窗竄入的流彈打中頸部，雖緊急送醫急救仍於5日不治，這也是繼今年年初芝大博士班中國留學生范軼然，於校園附近公寓停車場遭槍手濫殺以來，第二位芝大學生無辜喪命於全城越來越嚴重的槍枝暴力之下。

路易斯的好友同學寇根(Zach Cogan)悲痛表示，路易斯非常出色，他為芝大經濟系與電腦系雙主修學生，也是兄弟會的主要負責人之一，個性開朗的他，非常受到同學歡迎，「路易斯死於這種毫無意義的悲劇，讓朋友親人根本無法接受」。

芝加哥警方指出，路易斯並不是槍手襲擊目標，目前全案仍在調查，警方也還不清楚子彈來自哪個方向。

寇根說，路易斯其實根本不需要搭乘該班致命捷運列車，他暑假獲得了在芝加哥市環區(Loop)的實習機會，「路易斯可以在家工作，但他喜歡盡可能的多認識人」，所以他選擇搭捷運通勤往返市區與校園。

1日他在下班尖峰時間搭乘了南向綠線捷運準備返回校園住宿處，然而該列車停在51街捷運站時，一顆子彈從他乘坐的捷運列車車窗射入，剛好打中他的頸部。

路易斯中槍後隨即被送到醫院急救，但很不幸仍然在三天後不治。

來自丹佛的路易斯，2019年畢業於肯特丹佛私立中學(Kent Denver School)，進入芝大後，他擔任普羅蒙特利投資研究的領導者，在槍擊案發生前幾周，路易斯開始在市區Segall Bryant & Hamill公司實習。

芝加哥大學對此慘劇向全校師生發出公開信表示，校方對於路易斯的去世感到震驚，在此悲傷時刻，芝大向他的家人、朋友與所有認識他的人致哀，芝大也提到路易斯是一位才華橫溢的學生。

經常搭乘綠線捷運的華裔民眾金明說，一般說來，綠線35街以南以及賀斯提特街(Halsted St.)以西，都是他的「危險勿入區」，尤其現在捷運槍擊案頻傳，「能搭公車就盡量不搭捷運」。

捷運 芝加哥 中國留學生

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