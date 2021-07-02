芝市最低時薪 即起調漲到15元

包括超市收銀員在內，即日起芝加哥最低時薪調高到15元。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市最低時薪 從即日起提高到15元，仰賴小費為收入的員工，每小時時薪也增加到九元，假使加上小費後，這些員工的時薪不到15元者，雇主必須依照規定補足到每小時15元。

這項最低時薪規定，早在2019年11月就通過芝加哥市議會表決，7月1日起落實，新規要求芝加哥市員工人數至少21人的企業或公司，最低時薪從14元調高到15元，14名員工以內的公司行號，最低時薪則為14元，這類小企業之後每年時薪調高0.5元，計畫2023年達到15元目標。

至於家庭醫療、孩童照顧及清潔服務員工，則要等到8月1日起，才會調高最低薪資每小時到15元。

伊州 最低時薪為每年年初調漲，今年元月起，該州最低時薪已從從10元調高到11元。庫克郡最低時薪則未調整，仍維持13元。

至於小費為主要收入的員工，庫克郡與伊州均同步提高到每小時6.6元；不到18歲的伊州勞工，每年工作時數少於650小時者，時薪調為8.5元。

伊州最低時薪明年初將提高到12元，預計到2025年1月1日漲到15元。

對於這項時薪增長的規定，中餐業者表示，比起調高薪資，如何找到足夠的人力對餐飲業來說更為重要，餐館業者林莉莎說，現在餐廳老闆們煩惱的不是每小時增加一元工資，因為過去一段時間，同業都早已紛紛提高薪資吸引人力上門，「假使加兩元時薪就有人來上工，相信雇主都很樂意加薪」，問題在於薪資提高卻還是找不到足夠員工應付激增的消費人潮。

儘管如此，芝加哥的新時薪標準，預估仍將有超過40萬名工人將因此獲得加薪。

目前聯邦最低時薪規定為7.25元，此標準從2009年至今都沒有調整，國會曾提案在2025年前，將最低時薪提高到15元，但最後並沒有成功。