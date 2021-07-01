洛杉磯華埠「相對」治安好 LAPD譚政法首訪華埠

洛杉磯市警察局新任中央分局隊長譚政法（右三）1日與趙一龍（左一）、李金生、廖美華（左三、四）和莊佩源（右一）等一起拜會華埠商家，瞭解華埠公共治安狀況及民眾和商家對公共治安建設的希望和願望。（記者楊青／攝影）

日前剛走馬上任的洛杉磯 市警察局中央分局()隊長譚政法（JiFat Jay Hom ）1日拜會華埠 商家，瞭解華埠公共治安狀況，及民眾和商家對公共治安建設的希望和願望。不少商家表達對警方加强小偷、財產犯罪執法和流浪漢管理的願望。譚政法表示，即便是950元以下的財產犯罪，民眾和商家不要因爲現行法規而不報案，只有報案警方才能瞭解社區治安的真實情況，建立詳細的數據檔案，對犯罪一網打盡。

羅省中華會館主席廖美華、副主席李金生、洛杉磯中華總商會主席莊佩源、洛市警局華裔警官趙一龍等，全程陪同譚政法拜會華埠商家。他表示，華埠是他小時候和家人經常去玩和吃飯的地方，重返華埠讓他感到非常熟悉和親切，更興看到華埠疫後重啟後的精神面貌。他出生於芝加哥，略懂粵語。

他表示，1日行前特別去調閱了華埠公安相關數據，與其他周邊地區相比，各種犯罪率遠低於洛市中央分局其他轄區，包括財產犯罪和偷盜搶劫，也是最低的。數月來媒體披露全國各地治安惡化，包括紐約和聖蓋博谷華人社區也出現非常惡劣的治安事件和仇恨犯罪，人心惶惶，萬幸的是，這些情況沒有出現在華埠，與其他地區相比，洛杉磯華埠到目前爲止還是相當安全。

中華總商會會長莊佩源表示，一年多的新冠疫情 重創洛杉磯華埠，多年來擔當華埠經濟主角的旅遊，已幾乎歸零，疫情期間將近三分之一商家倒閉關門，包括經營了幾十年的漢宮和富臨酒家等華人大型商家。目前能夠重新開門的商家，都是挺過難關好不容易生存下來的小商家，由於來自國內外遊客消失殆盡，目前消費群只留下原來對華埠比較熟悉、居住在附近的墨西哥人和當地居民，因此華洋商家都對公共治安高度關切，不希望因爲治安不靖將已所剩不多的消費人群嚇走。

莊佩源向譚政法表示，除了本地年長者比例較高、行人較多，路邊銷售攤檔較多，也是華埠一大特色。這些沿街擺設的攤檔經濟實惠，尤其蔬菜水果，售價通常比超市低20%左右，吸引不少回頭客，商家和民眾都希望華埠保持良好的治安環境。他感謝洛市警局對華埠治安的關注，包括自行車保安人員每天巡邏，都對華埠整體治安大有幫助。

譚政法表示，雖然加州現行法律對950元以下的偷盜只算輕罪，基本上不處罰，但警方還是高度鼓勵受害商家和民眾及時報案，因爲只有受害人每次都報案，警方才能得到準確的犯罪資料，瞭解哪些地區和那個行業是犯罪目標和高發區。比如不久前洛杉磯市七街和Figueroa街一帶，多次發生太陽眼鏡店被盜，開始都是小偷，警方根據商家保安開始關注，最後犯罪發展到團夥搶劫，警方很快趕到現場，一網打盡。

譚政法並提醒民眾用自己的常識判斷周邊環境，不要將自己置身與危險當中，成爲犯罪目標，包括在汽車中留放值錢物品或穿戴過於引人注目。一旦遇到緊急狀況，馬上打911報警，如果遇到緊急狀況而無法報警，則要盡量使用聲音或大幅度肢體動作引起周邊人注意尋求幫助，儘快脫離危險環境。