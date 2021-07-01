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疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)
邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

美國旅遊「疫後」大爆發，加上氣候變化，航班起降大受影響，導致全美各大機場混成一團，才剛搭機旅遊回到芝城的華裔安妮直呼「現在搭機宛如夢魘」，不僅幾乎班班客滿，還必須臨機應變，隨時掌握各機場不同情況，更要做好與電影「航站情緣」(The Terminal)主角一樣被迫流浪機場大廈的心理準備。

影片來源：安妮提供

根據聯邦航空管理局(FAA)指出，6月24日是疫情爆發以來全美天空最忙碌的一天，當天24小時內，有超過4萬7000個航班起降，芝城華人安妮說，她與家人剛好就是24日搭機從芝加哥歐海爾機場飛到邁阿密機場，然後轉機到目的地要前往美屬維京群島度假。

「早上7時的班機，我們5時30分就到了機場，以為不會有什麼人」，沒想到在安檢站前傻眼，「排了至少五圈」，等她通過安檢衝到登機門前，機門差點就要關閉了。

回程搭機更是噩夢，安妮說，維京群島的機場設備不如美國本土完善，所有行李必須自己攜帶過關再交給行李托運，加上到該座小島郵輪仍未恢復行駛，絕大部分旅客都是搭機前往，大批旅客導致入關速度嚴重拖延，「還好有人事先通知務必要提前90分鐘到機場，否則航空公司將禁止上機」，安妮全家因此提早了2個多小時到場，入關後發現小小機場候機室一位難求、堪稱奇觀。

飛往邁阿密機場的班機雖然準時起飛，但當地卻因暴風雨暫停飛機起降，安妮所搭乘班機在空中盤旋了半小時才獲准降落。

乘客們正慶幸飛機終於落地，機長卻突然廣播「無登機門可用」，這一等又等了一個小時，預計下機時間從8時20分一路延遲到10時8分，安妮前往芝加哥航班雖延後後到10時25分起飛(原訂9時15分)，但氣喘吁吁跑到登機門前的安妮，卻被美國航空地勤告知「機門已關閉」，要更改班機必須前往33號登機門辦理，地勤還好心告知「明天到芝加哥航班全滿」。

無奈的安妮別無選擇到33號登機門了解情況，「更改班機的人龍至少已經排到43號登機門」，估計至少要排三小時，由於其他美航工作人員表示，「天候原因造成誤機，航空公司不會安排住宿」後，安妮與家人放棄排隊，自己尋求解決方法。

「還好找到聯合航空一早還有座位回芝加哥，火速另外花錢訂了機票才擺脫噩夢」，安妮夫婦也因此被迫初體驗「機場流浪過夜」，從邁阿密到芝加哥花了幾乎一整天的安妮說，短期內不會再搭機出遊了。

她也提到，現在航班、機場雖然都規定要戴口罩，但根本無法維持社交距離，假使非常在意防疫者，應慎重考慮再出遊。

FAA建議，預估國慶長周末搭機出遊人數將再創高峰，如有計畫搭機，務必提前2小時抵達機場。

芝加哥歐海爾機場安檢大排長龍。(安妮提供)
芝加哥歐海爾機場安檢大排長龍。(安妮提供)
維京群島聖湯姆斯島機場旅客爆滿。(安妮提供)
維京群島聖湯姆斯島機場旅客爆滿。(安妮提供)

機場 芝加哥 美國

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