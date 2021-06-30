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餐館缺工荒 德州快餐店提拔19歲店長 年薪5萬元

編譯組／綜合報導
Layne's Chicken Fingers的19歲店長年薪5萬元。（Layne's Chicken Fingers）
Layne's Chicken Fingers的19歲店長年薪5萬元。（Layne's Chicken Fingers）

隨著景氣復甦，餐飲業的缺人瘋越演越烈。為了爭取人才，德州連鎖店Layne's Chicken Fingers近日強調，他們旗下才19歲的店經理，都已經可以拿到5萬元的年薪。

Layne's Chicken Fingers目前在德州共有八家分店，休士頓分店6月26日才剛開張，未來預計在德州開到100家分店。

執行長里德(Garrett Reed)接受FOX Business訪問時表示，他們的宗旨就是，讓年輕人有機會學習，瞭解企業的文化，實際動手做大小事，然後他們就能拿到應得的酬勞。

以一位19歲的「傑森」為例，里德說，傑森16歲剛入行時，時薪9.50元，但是因為傑森展現潛能、工作紀律與企圖心，更瞭解企業文化與價值，因此傑森現在的年薪已經達到5萬元了。

Garrett Reed稱員工薪水初階為 「菜鳥薪」(learning wage)，然後憑努力去賺到「樂活薪」（living wage），但不僅限於公司與員工的金錢往來，所以他都跟員工說，你們要想著當上總經理、賺大錢，最終還要開家自己的加盟店。

 

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