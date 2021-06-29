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疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

編譯組／綜合報導
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

ABC 13電視台報導，一名屋主27日深夜，在哈里斯縣（Harris County）西北部，朝另一名酒醉男子開槍。屋主聲稱該名男子是所謂的「偷窺狂」（Peeping Tom），當時正偷窺女兒的窗戶，且不斷撫摸自己身體。

哈里斯縣警局官員指出，當晚10時左右，一對屋主夫妻看見一名酒醉男子在他們年幼的女兒窗外，不當的觸摸自己。據稱，小女孩先是看到窗外男子時尖叫起來，父母趕緊跑去查看。

這對屋主夫婦均帶著槍枝，走到屋外試圖留置酒醉男子。警方指出，這對屋主夫婦都有持槍執照。

根據女孩父親指出，他和妻子都要求酒醉男子躺在前院，等待警察到來。但該男子並未服從，逕自穿過街道走向對街的Valero加油站

這對屋主夫婦跟隨男子也走到加油站。警方說，屋主太太持槍要求男子留在加油站外，屋主先生進到加油站店內請店員報警。

警方說，當時該男子從屋主太太手中搶過手槍，並指著該婦女。屋主先生擔心妻子遭槍擊，隨即對男子開了四槍，兩槍擊中男子胸部，一槍在腹部，一槍在側面。警方稱，中槍男子送醫後情況危急，但無生命危險。

據屋主稱，他女兒過去曾抱怨有人在窗戶外偷窺她，但他和太太都不以為意。

全案目前交由哈里斯縣檢察官辦公室調查。

加油站 槍擊 警察

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