華府熊貓「小奇蹟」已會站立 今夏將滿一歲

飼養員表示訓練也加深小奇蹟和訓練師、飼養員的信任，不同動作的訓練也有助於小奇蹟接受健康檢查。（國家動物園提供）

在疫情 期間出生的華府 熊貓寶寶「小奇蹟」今年8月將滿一歲，近日華府國家動物園 (National Zoo)公布牠的成長狀況，飼養員稱牠是隻學習能力強的小熊貓，近期已開始接受各類訓練且已能站立。

小奇蹟2020年8月21日出生，今年5月首次和公眾實體見面，熊貓飼養員拉里(Mariel Lally)和麥可克勞克(Nicole MacCorkle)表示，小奇蹟近幾周開始接受各種訓練，近期已培養出抓取目標物的技能，對新鮮事物表現出好奇心，且已能站立。

飼養員一般會先用手吸引小奇蹟的注意力，然後緩慢指向天空，「小奇蹟就像牠的父母一樣，有很強的學習能力，看到手勢後就會緩慢站起，只嘗試兩次就培養出站立技能。」

「只要牠在訓練中表現良好，就能獲得牠最愛的零食：地瓜」，飼養員表示訓練也加深小奇蹟和訓練師、飼養員的信任，不同動作的訓練也有助於小奇蹟接受健康檢查；小奇蹟的訓練一般集中在上午，「一般熊貓媽媽到室外後，小熊貓會在室內繼續睡覺，但若我們讓小奇蹟到室外，牠也會主動到外面接受訓練。」

小奇蹟的最新成長視頻：https://s.si.edu/3qABg3t