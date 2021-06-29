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伊州中部夏令營爆集中感染 至少85人確診新冠

記者羅曉媛／綜合報導

伊利諾州公共衛生廳28日表示，伊州中部的一個夏令營爆發集中感染，至少85人確診新冠，其中既有青少年也有成年工作人員，感染集中在舒勒郡(Schuyler)和亞當斯郡(Adams)。

衛生廳指，「Crossing Camp」夏令營在6月中進行，當時僅少數營員和員工打了新冠疫苗，室內未要求戴口罩，夏令營也未檢查參與人員接種疫苗的狀況。

伊州衛生廳廳長伊吉克(Ngozi Ezike)表示，目前認為新冠對孩童的風險很小，但即便是新冠輕症也可能導致長遠健康問題；此外，感染的青少年可能沒有重症，但仍可把病毒傳染給其他人，例如那些年紀太小、還未到接種年齡的孩童，或是對疫苗尚未建立強勁免疫反應的人。

「Crossing Camp」夏令營的新冠感染發生在6月13日和17日，舒勒郡衛生局表示，該夏令營遵守了聯邦疾病防治中心(CDC)對清潔和消毒的指導，衛生局也在為夏令營提供幫助，在傳染發生期間到訪夏令營的成年人或孩童都應做新冠檢測。

衛生廳數據指，部分營員還參加了附近的一個會議，導致當地新增11例確診，而其中至少七成是未接種新冠疫苗的人。

伊州州長普利茲克(JB Pritzker)28日在芝加哥的一場活動上表示，州衛生廳與CDC正查看夏令營的確診病例是哪種新冠毒株。

儘管伊州取消了人數限制和絕大多數新冠相關的防疫限制，但普利茲克提醒，仍有必要謹記疫情還未結束，「在全世界以及伊州，新冠病毒猶在，每天有人被感染、有人住院、有人不幸因此去世。」

伊州有逾七成人口接種至少一劑，但也意味著仍有500多萬人還未接種；普利茲克再度呼籲尚未接種的人儘快打疫苗，並說近期在16歲以上的未接種人群中，確診數有所上升；目前12歲以上才能接種新冠疫苗。

疫苗 伊州 聯邦疾病防治中心

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