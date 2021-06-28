她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

FOX 26電視台報導，14歲休士頓 女孩Nevaeh Wade，接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。

因罹患一種導致身體攻擊自身器官的免疫性疾病，紅斑性狼瘡，出生以來一直與其奮鬥的Wade，身體有腦炎、心臟瓣膜滲漏、肺部積水與腎臟等多種疾病。她的母親Eco Wade說，現在又增加了糖尿病 ，使這位14歲青少年，無法像一般正常同齡人一樣，做著幻想著未來長大的夢想。

相反的，她正列著「希望離開人世前，想做的事情」。「我正在裝飾我的房間」，「我選擇童話般的燈光和藤蔓」她說，希望做一些過去從未做過的事情。

目前在家進行舒緩照顧（palliative care）的她體重89磅，讓體重達到三位數100磅，一直是她的目標。

去休士頓凱馬步行區（Kemah Boardwalk）是她的夢想之一，但那裡人潮多，目前看來不大可行。Wade列出另一項心願，希望在沙龍裡沒有其他人時，完成美甲。

「希望騎馬」是Wade願望清單中，挑戰較大的一項心願。由於她有癲癇情況，且發生過六次，身體狀況不允許，因此她替自己安排乘坐馬車。她說，「我會覺得自己就是灰姑娘，如同每個童話故事般」。

「我很堅強，我知道我身體狀況，我真正關心的是我的家人，我知道他們會難過」。

媽媽說，「對每個人來說，她的所有支持者都想辦法讓她夢想成真，我們非常感激，這也是她繼續前進的動力。」

這位14歲的女孩，還製作家庭運動衫、享受媽媽美味的玉米片，願望清單中，希望拍攝專業照片。這個家庭，期盼著他們的幸福結局。