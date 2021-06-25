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佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

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刺死馬大女博士 芝加哥嫌疑人被捕

記者張筠／馬州報導
31歲的金奇上周到訪芝加哥卻被刺死，芝加哥警方25日表示嫌疑人已被捕。（馬里蘭大學提供）
31歲的金奇上周到訪芝加哥卻被刺死，芝加哥警方25日表示嫌疑人已被捕。（馬里蘭大學提供）

芝加哥警方25日表示，已逮捕上周刺死31歲馬州女博士金奇(Anat Kimchi)的嫌疑人，目前正在審理相關指控，警方稍早時稱該嫌疑人可能為流浪漢，或與另外兩起傷人案件有關。

31歲的金奇在馬里蘭大學(UMD)攻讀犯罪學博士學位，日前到芝加哥拜訪朋友，19日下午約4時她獨自走在芝加哥南威克街(S. Wacker Drive)400號附近的人行道，突然被一名約30歲的男性從背後刺了兩刀，雖然緊急送醫但最終不治身亡。

芝加哥警方25日表示已逮捕該嫌疑人，但未公布身分，目前正在審理相關指控；警方早前表示，該嫌疑人作案時先躲在路邊的樹叢中，估計是一名流浪漢，該案作案動機可能是搶劫，但具體仍在調查中，該嫌疑人可能還攻擊了另外兩名女性。

到芝加哥拜訪友人卻不幸喪命的金奇案件引發許多關注，馬里蘭大學犯罪學系教授拉費利(Gary LaFree)說，金奇是他最優秀的學生之一，也即將完成學位，深受親友的愛戴；金奇的家人也發聲明希望社區紀念金奇，並尊重她和家人的隱私，幫助他們度過難關，呼籲所有愛護並紀念金奇的民眾捐款支持Equal Justice Initiative運動。

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