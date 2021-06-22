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「淘金熱」心態驅使 德州搶房潮被買家推高

編譯組／綜合報導
人們懷著「淘金熱」心態到德州買房。(Dallas Housing Authority)
人們懷著「淘金熱」心態到德州買房。(Dallas Housing Authority)

達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）房市依舊熱滾滾，許多建商持續看到市場對新房需求旺盛，根據HomesUSA.com，上個月新屋銷售、平均房價和銷售速度都有所增加，市場上有一種「淘金熱」趨勢。

資料顯示，達福地區新屋上市天數，三個月移動平均值（three-month moving average）從去年的102天，下降到不到67天。這是總部位於達拉斯的HomesUSA.com於2017年開始統計上市天數數據以來，新屋上市時間最短的紀錄。

HomesUSA.com擁有者Ben Caballero說，新屋銷售增長如此快速，最能反應三個月平均。「我認為如此上升趨勢，並不會很快趨緩，達福地區新房需求，可能持續數月甚至數年。」

由於新屋在施工期間上市，因此平均上市天數，會比二手屋市場高出60天。

Caballero說，「整個達福地區，我們看到淘金熱反應，因為需求遠遠超過供應，買家紛紛湧向新開發的建案。」

該地區新屋平均價格，從3月份40萬431元，上升至4月份的41萬2057元。目前德州四個最大的新屋市場，平均價格均上漲，除達福地區外，還有休士頓、奧斯汀和聖安東尼奧。

創紀錄的低房屋庫存，也持續影響著北德州市場。

雖然4月份達拉斯-福和市房屋銷售量高，但上個月整個德州掛牌量和待售售新屋量卻大幅下降。

Caballero說，房屋銷售實際上比MLS數據顯示的高得多，因建築商將房屋上市前，常常已出售，這是很不尋常的。

達福地區新屋銷售，從3月份的1274套，躍升至4月份的1338套。但該區活躍上市數量，比2020年4月報告的6469上市數量，下降37%。

而受新屋庫存減少的影響，4月份待售房屋的三個月移動平均值為1464，3月份為2088。

德州 休士頓 房價

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