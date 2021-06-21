叫你用禮物卡支付租車訂金的網頁 多半有詐

優良商業局提醒，旅遊旺季，租車詐騙多。（FOX）

暑期旅遊旺季到來，假租車 真詐騙的案件卻越來越多。德州優良商業局（BBB）表示，歹徒通常偽裝成看似真的租車網站，但是當消費者預訂車輛時，卻要求客人先付一筆訂金，支付方式往往是不能取消的禮物卡，因此優良商業局許多案例就是，付了錢卻領不到車，遊興大失。

一名休士頓婦女日前向優良商業局申訴，她的妹妹以為自己是向Budget Car Rental租車，但是網路訂車到一半，卻被跳出視窗引導到第三方網站，而且還付了275元購買禮物卡。最後當她準備要啟程回到亞特蘭大時，訂好的車卻根本就沒出現。

優良商業局指出，這些詐騙集團 是利用付費第三方連結，誘騙消費者進到他們虛設的網站，當消費者以為是在付款給真正的租車商時，事實上卻是在掏錢給歹徒。Auto Rental News則報導，因為合法租車業者根本沒有進行這筆交易，因此就算消費者要他們退款，業者也無法退款，更不可能租車給沒有預約的客人。

正是因為出遊者眾，出租車輛供不應求，因此歹徒才有機可乘。優良商業局因此提出三點建議：一，絕對不要利用禮物卡付款，因為信用卡還能事後止付；二，點進第三方連結前，先確認網址是否是不明網站；三，付款前直接打給租車公司，確認訂單是否成立。

Auto Rental News則建議，類似夏威夷 等熱門景點，與其先在網上訂車，不如到了夏威夷再找當地租車業者，或是如果只是50哩之內的短程往返，不如改租電動機車。當然也可以用Uber或Lyft叫車，或是利用P2P網站Turo或Getaround叫車。