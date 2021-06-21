70年代歌曲「努力活著」 竟救心臟病倒地者一命

70年代歌手比吉斯歌曲「努力活著」(Stayin' Alive)的節奏能救命。(比吉斯官網臉書)

70年代歌手比吉斯（Bee Gees）「努力活著」（Stayin' Alive）這首歌，救了心臟病 突發的柯林斯（Quan Collins）一命。

德州 ABC 13電視台報導，「這起事件發生至今快一年」住在梨城（Pearland）的婦女柯林斯（Ganesa Collins）看著丈夫，在梨城獨立公園（Pearland's Independence Park）跑完兩哩後，倒在地上開始喘氣。夫妻倆經常在公園跑步。

然當天情況不大一樣。「我們坐在長凳上，他在我前面」柯林斯太太說，「他的臉卻朝下，身體往前倒，頭撞上泥土。」

柯林斯太太說，她瘋狂的撥打911，內心一陣恐慌。「我丈夫五年前，曾因心臟病植入支架，那是個小手術。」

911接線員很快判斷，柯林斯先生心臟病發作。「911接線員告訴我，必須對丈夫作心肺復甦術」柯林斯太太說，「美國 心臟協會的培訓派上用場。」

由於丈夫心臟病發作，是在疫情期間，許多旁觀者看見情況紛紛退縮，不敢靠近。

為挽救丈夫，柯林斯太太開始對丈夫進行心肺復甦術，接線員一面在電話那頭和柯林斯太太一起數數。突然間，柯林斯太太記得比吉斯「努力活著」這首歌，是胸外按壓的理想節奏，每分鐘按壓100到120次。

柯林斯太太說，「我在做心肺復甦術時，一面大聲唱著這首歌」。

隨後一名警員趕到，接手柯林斯太太替她丈夫進行心肺復甦術，接著柯林斯先生被送往赫爾曼紀念醫院（Memorial Hermann）。柯林斯昏迷一個星期，醫師發現他的支架內有凝血塊，導致其心臟病發作。

醫師對他進行雙重心臟搭橋手術，目前50歲的他，如今情況更好。

柯林斯太太希望通過分享丈夫的故事，鼓勵更多人進行心肺復甦術培訓，遇到緊急醫療情況時得以拯救更多人。