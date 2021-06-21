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芝華人午夜龍捲風驚魂：警報狂響 房子搖晃如世界末日

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
距離鄭冰家步行約五分鐘的一戶住宅，被龍捲風夷為平地。(Linda Xu提供)
距離鄭冰家步行約五分鐘的一戶住宅，被龍捲風夷為平地。(Linda Xu提供)

「超強狂風就在一瞬間襲擊，現在想起來仍心有餘悸」，芝加哥西郊瑞柏市(Naperville)20日午夜龍捲風著陸，災情最慘重的Ranchview小區的華人住戶鄭冰說，來美國12年，第一次經歷龍捲風「非常可怕」，他說，由於之前並沒有預告可能會有龍捲風，全家原本要入睡了，手機警報聲卻開始狂響，第一時間他馬上叫上妻子與孩子直衝地下室避難。

國家氣象局氣象專家費利德蘭(Matt Friedlein)說，這場龍捲風掃過瑞柏、伍德瑞脊(Woodridge)、戴爾林恩(Darien)等城鎮，初步推斷強度至少是二級EF-2，此級的每小時風速為111哩到135哩，但推斷可能會到三級EF-3，此級的風速為每小時135哩到165哩，且破壞力大。

最新數據顯示，這次龍捲風至少有225所房屋受損，其中16間已無法居住，此外並造成八人受傷送醫。

鄭冰接受本報電話訪問，詳細描述了「午夜龍捲風驚魂」的過程，他說，一開始手機警報大響還有點錯愕，還好他反應迅速，就在全家躲到地下室不到五分鐘內，龍捲風就掃過小區，「當時整棟房子都在晃動，地下室牆上掛的畫也應聲落地」，他說，感覺很像置身電影中的世界末日。

最強的風勢大約持續了約五分鐘，「然後可以感覺平靜不少」，鄭冰趕緊先上來一樓觀察，「自己房屋前後似乎沒有太明顯災情」，沒想到走到二樓時，發現鄰居直徑約一呎的大樹連根遭拔起，剛好倒在他的房子與門外停的車子中間。

「不看還好，仔細一看，附近鄰居有的屋頂被掀翻，有的牆壁吹走一半，很慶幸家裡只有一片窗戶破損，還有車庫門有些被吹歪」，仔細檢查後，還發現房子的側牆也被異物擊中兩個洞。

已在該小區居住11年的鄭冰說，他們住的小區住戶大概不到100戶，至少三成是華人，他21日上午到社區了解災情，「社區內大概九成房屋都有損傷，其中位於Princeton Circle的一處民宅更是全被夷為平地」。

另一戶住在該小區的華人住戶情況也不太妙，該處房屋的所有玻璃全部破裂，且車庫門被灌進來的強風吹到往外嚴重突出變形，一些家裡已經無法居住者，都接受安排暫住到附近緊急設立的收容所。

鄭冰說，還有一家人的陽台兩根主要柱子攔腰折斷，一鄰居家的臥室還被大風吹進來的長木條穿牆而入，「跟電影中的災難現場沒什麼兩樣。」

警察拿著Ranchview小區內被強風吹落的街道招牌。(Linda Xu提供)
警察拿著Ranchview小區內被強風吹落的街道招牌。(Linda Xu提供)
Ranchview災情處處。(Linda Xu提供)
Ranchview災情處處。(Linda Xu提供)
Ranchview的一處房屋的整片牆都被吹走。(Linda Xu提供)
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