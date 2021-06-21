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芝西郊龍捲風著陸 掀翻屋頂 拔起大樹 逾百棟屋受損

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華裔居民邵小燕說，一早要出門才發現小區路樹倒了一堆，道路暫時無法使用。(邵小燕提供)
華裔居民邵小燕說，一早要出門才發現小區路樹倒了一堆，道路暫時無法使用。(邵小燕提供)

芝加哥西郊多個城市，20日深夜龍捲風警報大作，包括華人聚居的瑞柏市與鄰近的伍德瑞脊市(Woodridge)等杜佩琪郡(DuPage County)城鎮，都受到龍捲風襲擊，目前至少有六人因這波暴風雨受傷送醫，初步估計有130座房屋遭龍捲風破壞，其中10棟已經無法居住，還有一間被夷為平地。

芝加哥ABC電視台氣象家巴特勒(Tracy Butler)說，該龍捲風約在20日晚間11時10分左右從瑞柏市現身，然後一路移動到伍德瑞脊，並在伍市介於75街與83街的53號公路東側著陸，接著向東到雷蒙特路(Lemont Rd.)，再進入戴林恩市(Darien)、柏利脊市(Burr Ridge)，巴特勒表示，估計這場龍捲風經過路徑長達15哩。

伍德瑞脊市表示，該市有一人受傷送醫，市府也呼籲民眾避免經過龍捲風掃過受損的區域避免危險。

瑞柏市消防隊隊長普克奈蒂斯(Mark Puknaitis)說，該市有五人因為龍捲風受傷送醫，其中一人情況危急。

巴特勒與另一位氣象專家莫立(Larry Mowry)說，根據伍德瑞脊區房屋與樹木受損程度研判，該龍捲風強度應在EF2到EF3之間，預料國家氣象局稍後會公布詳細信息。

到21日清晨3時許，電力公司ComEd表示，約有2萬7263名用戶電力供應受到龍捲風影響。

根據伍市的受災現場影片顯示，龍捲風造成了大面積的破壞，甚至有大樹遭連根拔起，道路與住戶院子到處散落樹枝，還有被吹落的石膏板、瓦片，一些道路街牌標示也被強風吹倒，伍市隔鄰的萊爾市(Lisle)與戴林恩市的緊急救援隊伍，也紛紛到該市協助救災。

普克奈蒂斯指出，初步估計有130座房屋在風暴中受損，其中10棟已經無法居住，還有一間被夷為平地；住宅房屋遭龍捲風破壞的該市居民凱西(Bridget Casey)說，一切發生得太突然了，「嗖」一聲強風掃過住屋，「我趕緊爬出房間去找孩子們，我的大孩子也過來幫忙抱著弟弟妹妹一起下樓」。

住在瑞柏市的華裔居民邵小燕說，來美國10多年第一次碰到龍捲風，半夜手機不停發出警報，連小區的公共警報系統也響徹夜空，電力通信系統曾短暫停用，幸而很快就恢復了，「早上要出門上班，才發現路樹倒了許多擋住通路，工人正在緊急清除」。

華裔居民邵小燕說，一早要出門才發現小區路樹倒了一堆，道路暫時無法使用。(邵小燕提...
華裔居民邵小燕說，一早要出門才發現小區路樹倒了一堆，道路暫時無法使用。(邵小燕提供)
龍捲風在芝加哥西郊瑞柏、伍德瑞脊市著陸，災情慘重。(WGN直播截圖)
龍捲風在芝加哥西郊瑞柏、伍德瑞脊市著陸，災情慘重。(WGN直播截圖)
龍捲風在芝加哥西郊瑞柏、伍德瑞脊市著陸，災情慘重。(WGN直播截圖)
龍捲風在芝加哥西郊瑞柏、伍德瑞脊市著陸，災情慘重。(WGN直播截圖)
龍捲風在芝加哥西郊瑞柏、伍德瑞脊市著陸，災情慘重。(WGN直播截圖)
龍捲風在芝加哥西郊瑞柏、伍德瑞脊市著陸，災情慘重。(WGN直播截圖)

龍捲風 芝加哥 美國

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芝加哥地區遭重大雷暴侵襲 3萬多戶停電

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