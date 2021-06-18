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華府免費提供「自我居家快篩」不用排隊、預約

中央社／華盛頓18日電
為鼓勵民眾檢測，華府市府推出提供免費自我篩檢劑服務，讓民眾有更多檢測的選擇。（中央社）
為鼓勵民眾檢測，華府市府推出提供免費自我篩檢劑服務，讓民眾有更多檢測的選擇。（中央社）

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疾病疫情爆發後，美國各地都快速設立快篩站，讓憂心的民眾得以檢測，確知是否遭到感染。哥倫比亞特區近來提供免費自我快篩劑，讓民眾可以自行在家中檢測。

新冠肺炎爆發近一年半，各國莫不施出渾身解數希望能讓疫情降溫。除了鼓勵施打疫苗外，讓民眾能安心、快速篩檢，也能有效避免疫情擴散。

為讓有需求的民眾能有更多篩檢選擇，除了特定篩檢站外，華府市政府也推出提供免費PCR核酸檢測自我篩檢劑服務。有需求的民眾只要前往市區內的16個圖書館，就能免費取得快篩劑，回家自行檢測，無須排隊等候或預約。

這款居家快篩包中，除了快篩程序說明外，還有一支棉花棒、存放試管、註明「生物危害」標誌的塑膠袋，以及回收信封。

有意自行篩檢的民眾在開封快篩包後，須先上網登錄基本資料與試管上的兩組編號，之後將棉花棒深入鼻腔刮下檢體，放入存放的試管中密封後，放入塑膠袋，之後再裝入信封中，在登錄當天晚間8時送回檢測劑領取站的檢體投遞箱中即可。

送交檢體當天晚間8時多，就會收到來自網站的郵件與簡訊通知，確定收到檢體，隔天下午就會收到檢測結果，比網站上預計的三到五天快速許多。

檢測 篩檢 疫情

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