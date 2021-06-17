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盼影星麥康納不要選德州長 參議員克魯茲:他太強了

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特獲川普背書。(Greg Abbott臉書)
德州州長艾伯特獲川普背書。(Greg Abbott臉書)

影星馬修麥康納（Matthew McConaughey）可能角逐德州州長一事本周再度成為話題，因為聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）17日參加Hugh Hewitt Show時半開玩笑地表示，他真心不希望大選選票上出現馬修麥康納對決現任州長艾伯特的局面，因為馬修麥康納是個可敬的強敵。

不過馬修麥康納出馬角逐德州州長一事既真又假。Politico報導指出，馬修麥康納私下詢問了不少德州權貴，甚至包括口袋極深的共和黨溫和派能源界鉅子。但是馬修麥康納到底是要爭取共和黨抑或民主黨提名，仍在未定之天，因為他的過去紀錄顯示，他是個厭惡既存體制的人，兩黨他都罵過，而德州政界人士也認為，要他放下明星光環淌政治渾水機會不高。

不過，不時語出驚人的克魯茲本周在參加Hugh Hewitt Show時卻表示，如果馬修麥康納決意參選，那麼他將是個很強的對手。克魯茲說他自己是州長艾伯特的鐵粉，艾伯特5年多來都是他的老大，既是導師又是摯友，所以他當然不希望見到兩人對決的局面。

對於馬修麥康納，克魯茲說他和馬修麥康納不熟，但是相處過一陣，也滿喜歡他的。克魯茲說，不管怎樣，馬修麥康納都是個明星，又俊又俏，如果出現在候選名單肯定能夠拉到不少票。克魯茲強調，不管其他人怎麼想、怎麼傳，最後決定要不要出來選的還是馬修麥康納本人，沒有其他人能夠決定。

影星馬修麥康納又俊又俏，會是艾伯特強勁對手。(Matthew McConaugh...
影星馬修麥康納又俊又俏，會是艾伯特強勁對手。(Matthew McConaughey臉書)

克魯茲 德州 共和黨

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