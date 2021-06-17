甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

密西根州銀湖為著名景點。(銀湖臉書)

沃許特瑙郡警長辦公室(Washtenaw County Sheriff's office)16日確認，13日於銀湖(Silver Lake)發現的女性遺體，為安娜堡大學中國 女留學生 王菊涵(Juhan Wang，音譯，23歲)，王菊涵上周六(12日)與一名男子到銀湖玩立式手划槳板(Paddleboard)時失蹤。

沃郡警長辦公室發言人傑克森(Derrick Jackson)說，王菊涵與該名男子原本都站立在槳板上滑行，但後來某個時刻該名男子回到岸邊，接著又返回湖中尋找消失的王菊涵。

警方後來湖岸邊發現王菊涵使用的槳板，研判是由湖水沖到岸旁，為了尋找失蹤的王女，該處湖邊一度關閉，以便警方進行搜查，警方在隔天才找到王女遺體。

傑克森說，王菊涵今年春天才從密大畢業，她擁有造船與機械人雙碩士學位，警方已經在16日通知了她在中國的家人。

根據王菊涵的領英帳號，她到美國 求學前，畢業於南開大學的經濟金融系，她同時還獲得了天津大學土木工程學位。

銀湖為密西根著名的湖泊景點之一，距離安娜堡密大約三小時車程，湖面經常有民眾泛舟或划槳板，目前警方沒有說明為何王菊涵會落水。