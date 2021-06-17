伊州疫苗樂透獎千萬 7月8日起周周抽

伊州長普立茲克(中)宣布推出疫苗樂透。(州長辦公室直播截頻)

伊利諾州州長普立茲克17日宣布推出總額高達1000萬元的疫苗 樂透，這項稱為「全力以赴」(All in for the Win)的抽獎活動，將發出700萬現金給接種疫苗的成人民眾，另外300萬元為大學獎學金儲蓄帳戶，主要以打疫苗的青少年為贈獎目標，參與抽獎唯一資格是於7月1日前至少施打一劑新冠疫苗。

普立茲克介紹，從7月8日開始，每周都會舉辦疫苗樂透，獎金額度從10萬元到100萬不等，青少年部分也將每周抽獎，中獎者可獲15萬元的「光明起步大學儲蓄計畫」(Bright Start college savings plan)。

他說，任何人只要在伊州 接種了一劑新冠疫苗，就可以參加抽獎，但必須是在7月1日之前施打疫苗，符合資格者不需要填寫表格，也不用排隊，就會自動列入抽獎名單內，「這是州府對接種者表達感謝的一種方式」，他更鼓勵其他還沒有施打者盡快加入行列。

至於千萬樂透獎金的來源，普立茲克稍早曾提到，是來自於州府預算撥款。

到17日為止，伊州累計施打了1200萬劑的輝瑞、莫德納以及嬌生疫苗；該州共有545萬6492位12歲以上的居民完全接種，差不多等於有50.3%的12歲以上人口打完疫苗；而至少接種一劑疫苗者(12歲以上)共有724萬7381人，約佔該年齡層的人口比率66.9%。

普立茲克說，他希望伊州可以達成80%到85%的接種目標。

除了剛宣布推出疫苗樂透的伊州外，全美還有包括俄亥俄州 、科羅拉多州、馬里蘭州、新墨西哥州、紐約州以及俄勒岡州，都推出了現金抽獎鼓勵大家施打，其中俄州表示，疫苗樂透促使16、17歲的青少年接種率增加了94%。