伊州疫苗樂透獎千萬 7月8日起周周抽

伊州長普立茲克(中)宣布推出疫苗樂透。(州長辦公室直播截頻)

伊利諾州州長普立茲克17日宣布推出總額高達1000萬元的疫苗 樂透,這項稱為「全力以赴」(All in for the Win)的抽獎活動,將發出700萬現金給接種疫苗的成人民眾,另外300萬元為大學獎學金儲蓄帳戶,主要以打疫苗的青少年為贈獎目標,參與抽獎唯一資格是於7月1日前至少施打一劑新冠疫苗。

普立茲克介紹,從7月8日開始,每周都會舉辦疫苗樂透,獎金額度從10萬元到100萬不等,青少年部分也將每周抽獎,中獎者可獲15萬元的「光明起步大學儲蓄計畫」(Bright Start college savings plan)。

他說,任何人只要在伊州 接種了一劑新冠疫苗,就可以參加抽獎,但必須是在7月1日之前施打疫苗,符合資格者不需要填寫表格,也不用排隊,就會自動列入抽獎名單內,「這是州府對接種者表達感謝的一種方式」,他更鼓勵其他還沒有施打者盡快加入行列。

至於千萬樂透獎金的來源,普立茲克稍早曾提到,是來自於州府預算撥款。

到17日為止,伊州累計施打了1200萬劑的輝瑞、莫德納以及嬌生疫苗;該州共有545萬6492位12歲以上的居民完全接種,差不多等於有50.3%的12歲以上人口打完疫苗;而至少接種一劑疫苗者(12歲以上)共有724萬7381人,約佔該年齡層的人口比率66.9%。

普立茲克說,他希望伊州可以達成80%到85%的接種目標。

除了剛宣布推出疫苗樂透的伊州外,全美還有包括俄亥俄州 、科羅拉多州、馬里蘭州、新墨西哥州、紐約州以及俄勒岡州,都推出了現金抽獎鼓勵大家施打,其中俄州表示,疫苗樂透促使16、17歲的青少年接種率增加了94%。