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食材勞工通通漲 上館子花費將達13年新高 中餐館忙因應

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥華埠餐館從該市全面開放後消費人潮大幅增加。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥華埠餐館從該市全面開放後消費人潮大幅增加。(特派員黃惠玲/攝影)

勞工短缺、食材價格上漲，加上經濟重啟需求增加，喜歡到餐館品嚐美食的饕客們，要有準備荷包會大失血了，伊利諾州餐館協會(Illinois Restaurant Association)表示，預期餐飲業的菜單價目，將出現從2008年以來最大一次調漲。

伊州餐館協會會長涂以亞(Sam Toia)說，食材價格持續上揚，勞力成本也增加，他表示，包括牛肉、豬肉、奶製品以及人力費用等，從年初以來就幾乎每個月逐步提高。

其中勞工成本增加，主要因為各家餐館彼此競爭，藉提高薪資吸引有限勞力上工，福斯商業分析師弗林(Phil Flynn)說，現在許多人都因為獲得聯邦額外補助以及延長發放的失業津貼，而暫時不想回到職場，粥多僧少的情況下，餐飲業人力成本自然節節上漲。

統計顯示，過去一年疫情期間，餐館菜單價格已經提高了約4%，而這波漲勢短期內恐怕不會消停，弗林表示，現在許多州與城市已經全面重新開放，各地餐館也迎來一波波的消費人潮，「目前市場對餐館的需求，可說是過去一段時間來的高峰」。

在芝加哥經營中餐外賣將近20年的林莉莎說，「我們也不想調高售價，但不僅食材價格上漲，連外賣餐盒進貨成本也提高，如果菜單不調價，很難撐下去」。

她舉例，蔬菜油是過去四個月來漲最兇的產品，今年2月初一桶價格是23.95元，4月初升到一桶30.95元，到了6月初，她進的蔬菜油價格一桶竟然漲到41.95元，「四個月飆漲約兩倍，而油是餐館最基本的用料，你說如果不反映部分成本，生意怎麼做？」

此外， 雞肉價格也是節節上升，她說，2月初一磅白雞肉進價約1.35元，到6月初進價調高到1.99元，漲幅將近五成。

最近重印菜單的林莉莎說，為了維持一定的利潤，不得不微幅調高了一些餐點價格，例如炒飯每份從7元提高到7.25元，「到目前為止，消費者都能接受」，不過，與其他餐館業者一樣，她也希望食材價格與物價不要再繼續升高了，「否則短短幾個月一再調整售價，生意多少會受到衝擊」。

至於在人力不足的問題方面，部分餐館為了減少員工流動，祭出「員工分紅制度」，餐館老闆設定基本營業額標準，所有超過該金額部分的收入，都將給所有員工平均分潤，華裔餐館東主說自從施行該措施後，過去兩個月其餐館員工沒有任何人離職。

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