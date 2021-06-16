一言不合就拔槍 24小時2宗大規模槍擊 芝槍枝暴力惡化

芝加哥警局局長布朗與市長萊特福特等，日前深入社區推廣「Operation Wake Up」行動，號召警民與民代官員攜手合作防止槍枝暴力。(芝加哥警局臉書)

芝加哥 槍枝暴力再度惡化，芝加哥警局指出，15日短短一天24小時間，該市發生兩起大規模槍擊 案，共造成四人死亡、10人受傷，此外，同日還有零星槍擊案，兩名男性分別在不同地點中槍身亡。

根據警方紀錄，15日清晨5時40分左右，警方接獲報案稱南區英格伍德(Englewood)一處住宅有槍擊案，警方到場後發現共有八人中槍，其中四人當場死亡，另四名傷者送醫，其中兩人傷勢嚴重。

芝加哥警局說，經初步調查，槍擊案發生時，該地點正在舉行派對聚會，期間有人發生口角，接著一名持槍者對在場人士開槍，死者中包括一名三個孩子的母親邁爾斯(Kimfier Miles，29歲)。

當天晚間9時20分左右，芝加哥西邊的加菲爾德公園(Garfield Park)區，又傳出第二宗大規模槍擊案，警方表示，槍擊案現場共有五人中槍，其中一人情況危急，警方說，槍案發生時，五名受害者都站在戶外，初步研判是有多名槍手分別朝該群體開槍。

除了上述兩起多人死亡與受傷的槍案外，同日晚間10時許，還有一名16歲的男孩，在Gage Park區中槍喪生，另一名26歲男性也在差不多時間內，於Lawndale區遭槍擊死亡。

警方統計數據指出，過去一周以來，芝城已經累計發生四起大規模槍擊案。今年至今，庫克郡發生了390起兇殺案，其中300宗都發生在芝加哥市。據非營利機構「槍支暴力檔案」數據顯示，到15日為止，芝加哥共發生18起造成4人及以上受傷或死亡的大規模槍擊案，比去年同期增加幅度達五成。

面對層出不窮的槍擊案，芝加哥市市長萊特福特表示，頻發的槍擊事件迫使芝加哥成為一個無人願意參加的「城市俱樂部」會員，此俱樂部入會者都是發生大規模槍擊事件的都市，她因此已經與全美多地市長一起簽署了聯名信，並呈送給總統拜登，呼籲聯邦政府採取行動，強化槍枝法律。

芝警察局局長布朗說，每個槍擊案都幾乎是由衝突事件引發，假使把槍輕易放在人們手中，就會增加暴力犯罪 的機會，尤其這些槍擊案中不少是使用非法槍枝。

不過，儘管市民以及商家擔心不斷增加的暴力事件會影響城市發展，但萊特福特堅稱「芝加哥市很安全」。