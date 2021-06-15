德州供電吃緊 當局籲2600萬用戶 18日前節約用電

近日電力吃緊，ERCOT發布節電警示。（KPRC）

德州 可靠電力委員會（ERCOT）14日傍晚發布節電警示，因為夏季熱浪來襲已使德州供電吃緊，加上多個發電機組意外跳電停機，ERCOT因此呼籲，德州2600萬用戶最好在15日至18日期間減少用電。

ERCOT副總裁Woody Rickerson表示，跳電停機的原因仍待查明，因為照理來說，夏季才剛開始，照理說不應有那麼多具機組跳電。但是ERCOT公告也指出，根據各家電廠回報，停電的狀況過去一周內已在減少。這波電力短缺首度出現在12日下午，13日持續吃緊，14日ERCOT終於發布警示。

ERCOT的節電指南列出以下幾點：一，將空調定在78度以上，每調高1度就能節約6%至8%的用電；二，隨手關燈，並且在尖峰時段避免使用烤箱、洗衣機、烘乾機等大型家電；三，不需要的家電最好關機、拔掉插頭。

負責休士頓 地區供電的CenterPoint Energy則表示，用戶本周之內都應該注意用電，特別是下午2時至8時的用電高峰。CenterPoint Energy強調，如果本周的用電狀況持續惡化，他們可能得開始分區停電，因此依靠電力運作的維生設備，都應該備好蓄電或不斷電裝置（UPS）。

因為電力供應不足，德州躉售電價近期內又開始暴漲。ERCOT指出，13日下午3時47分，躉售電價達到每千度1727元，但到晚間8時17分就跌回35.63元；14日下午2時的躉售電價也達每千度1000元以上，遠高於平時的每千度50元。德州人對於電價暴增應不陌生，2月的極地風暴 期間，躉售電價就曾達到每千度9000元的驚人價位，部分用戶的單月電費甚至達到1.5萬元。